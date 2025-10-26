UFOPEPE (UFO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00129662$ 0.00129662 $ 0.00129662 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -0.75% Preisänderung (7T) +1.53% Preisänderung (7T) +1.53%

Der Echtzeitpreis von UFOPEPE (UFO) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde UFO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UFO liegt bei $ 0.00129662, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UFO im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -0.75% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.53% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

UFOPEPE (UFO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 35.83K$ 35.83K $ 35.83K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 35.83K$ 35.83K $ 35.83K Umlaufangebot 991.20M 991.20M 991.20M Gesamtangebot 991,203,813.714157 991,203,813.714157 991,203,813.714157

Die aktuelle Marktkapitalisierung von UFOPEPE beträgt $ 35.83K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von UFO liegt bei 991.20M, das Gesamtangebot bei 991203813.714157. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 35.83K.