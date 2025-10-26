Der Echtzeitpreis von UFO Token beträgt heute 0.00001678 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum UFO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den UFO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von UFO Token beträgt heute 0.00001678 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum UFO-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den UFO-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

UFO Token Logo

UFO Token Preis (UFO)

Nicht aufgelistet

1 UFO zu USD Echtzeitpreis:

--
----
-0.90%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
UFO Token (UFO) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:41:35 (UTC+8)

UFO Token (UFO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00001588
$ 0.00001588$ 0.00001588
24H Tief
$ 0.00001723
$ 0.00001723$ 0.00001723
24H Hoch

$ 0.00001588
$ 0.00001588$ 0.00001588

$ 0.00001723
$ 0.00001723$ 0.00001723

$ 0.00011309
$ 0.00011309$ 0.00011309

$ 0.00000301
$ 0.00000301$ 0.00000301

+1.07%

-1.74%

+7.44%

+7.44%

Der Echtzeitpreis von UFO Token (UFO) beträgt $0.00001678. In den letzten 24 Stunden wurde UFO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001588 und einem Höchstpreis von $ 0.00001723 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UFO liegt bei $ 0.00011309, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000301.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UFO im letzten Stunde um +1.07%, in den letzten 24 Stunden um -1.74% und in den vergangenen 7 Tagen um +7.44% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

UFO Token (UFO) Marktinformationen

$ 15.35M
$ 15.35M$ 15.35M

--
----

$ 15.35M
$ 15.35M$ 15.35M

914.82B
914.82B 914.82B

914,819,241,197.731
914,819,241,197.731 914,819,241,197.731

Die aktuelle Marktkapitalisierung von UFO Token beträgt $ 15.35M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von UFO liegt bei 914.82B, das Gesamtangebot bei 914819241197.731. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 15.35M.

UFO Token (UFO)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von UFO Token zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von UFO Token zu USD bei $ -0.0000023324.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von UFO Token zu USD bei $ -0.0000059496.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von UFO Token zu USD bei $ -0.00002071483065884806.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0-1.74%
30 Tage$ -0.0000023324-13.90%
60 Tage$ -0.0000059496-35.45%
90 Tage$ -0.00002071483065884806-55.24%

Was ist UFO Token (UFO)

UFO Token stands as a pivotal amplifier within the pTGC ecosystem, strategically engineered to foster unity between the Richard Heart (RH) ecosystem and The Grays Currency. Designed with precision, UFO Token operates as a catalyst, intensifying bot activity and token volume for both its own token and PTGC. Central to its architecture is a 6% buy and sell fee structure, meticulously structured to deliver rewards to holders, LP providers, and pTGC enthusiasts alike. Leveraging the same cutting-edge technology utilized to capture fees within PTGC, UFO Token extends its reach, motivating holders of RH coins to pair them with UFO. This symbiotic relationship not only expands our network but also amplifies our volume, culminating in greater rewards for all stakeholders.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

UFO Token (UFO) Ressource

Offizielle Website

UFO Token-Preisprognose (USD)

Wie viel wird UFO Token (UFO) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre UFO Token-(UFO)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für UFO Token zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die UFO Token-Preisprognose an!

UFO zu lokalen Währungen

UFO Token (UFO) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von UFO Token (UFO) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von UFO Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu UFO Token (UFO)

Wie viel ist UFO Token (UFO) heute wert?
Der Echtzeitpreis von UFO in USD beträgt 0.00001678 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle UFO-zu-USD-Preis?
Der aktuelle UFO-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00001678. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von UFO Token?
Die Marktkapitalisierung von UFO beträgt $ 15.35M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von UFO?
Das Umlaufangebot von UFO beträgt 914.82B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von UFO?
UFO erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00011309 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von UFO?
UFO verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00000301 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von UFO?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für UFO beträgt -- USD.
Wird UFO dieses Jahr noch steigen?
UFO könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die UFO-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:41:35 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

