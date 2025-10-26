UFO Token (UFO) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001588 $ 0.00001588 $ 0.00001588 24H Tief $ 0.00001723 $ 0.00001723 $ 0.00001723 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001588$ 0.00001588 $ 0.00001588 24H Hoch $ 0.00001723$ 0.00001723 $ 0.00001723 Allzeithoch $ 0.00011309$ 0.00011309 $ 0.00011309 Niedrigster Preis $ 0.00000301$ 0.00000301 $ 0.00000301 Preisänderung (1H) +1.07% Preisänderung (1T) -1.74% Preisänderung (7T) +7.44% Preisänderung (7T) +7.44%

Der Echtzeitpreis von UFO Token (UFO) beträgt $0.00001678. In den letzten 24 Stunden wurde UFO zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001588 und einem Höchstpreis von $ 0.00001723 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von UFO liegt bei $ 0.00011309, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000301.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich UFO im letzten Stunde um +1.07%, in den letzten 24 Stunden um -1.74% und in den vergangenen 7 Tagen um +7.44% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

UFO Token (UFO) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 15.35M$ 15.35M $ 15.35M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 15.35M$ 15.35M $ 15.35M Umlaufangebot 914.82B 914.82B 914.82B Gesamtangebot 914,819,241,197.731 914,819,241,197.731 914,819,241,197.731

Die aktuelle Marktkapitalisierung von UFO Token beträgt $ 15.35M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von UFO liegt bei 914.82B, das Gesamtangebot bei 914819241197.731. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 15.35M.