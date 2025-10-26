Der Echtzeitpreis von Tycoon by Shareland beträgt heute 0.00250638 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TYCOON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TYCOON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Tycoon by Shareland beträgt heute 0.00250638 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TYCOON-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TYCOON-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über TYCOON

TYCOON-Preisinformationen

Offizielle TYCOON-Website

TYCOON-Tokenökonomie

TYCOON-Preisprognose

Tycoon by Shareland Preis (TYCOON)

1 TYCOON zu USD Echtzeitpreis:

$0.00247793
$0.00247793
-1.90%1D
USD
Tycoon by Shareland (TYCOON) Echtzeit-Preis-Diagramm
Tycoon by Shareland (TYCOON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

+6.52%

+1.32%

+122.43%

+122.43%

Der Echtzeitpreis von Tycoon by Shareland (TYCOON) beträgt $0.00250638. In den letzten 24 Stunden wurde TYCOON zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00227416 und einem Höchstpreis von $ 0.00289247 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TYCOON liegt bei $ 0.00294868, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00082772.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TYCOON im letzten Stunde um +6.52%, in den letzten 24 Stunden um +1.32% und in den vergangenen 7 Tagen um +122.43% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Tycoon by Shareland (TYCOON) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Tycoon by Shareland beträgt $ 431.87K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TYCOON liegt bei 178.35M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.42M.

Tycoon by Shareland (TYCOON)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Tycoon by Shareland zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Tycoon by Shareland zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Tycoon by Shareland zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Tycoon by Shareland zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.32%
30 Tage$ 0--
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Tycoon by Shareland (TYCOON)

Tycoon is an AI agent that functions as an intelligent interface for the Shareland protocol, a decentralized platform designed to bring the real estate market on-chain. The project's primary purpose is to solve the long-standing problem of illiquidity in real estate by creating synthetic digital assets called SQFT tokens. These tokens are pegged to the average price per square foot of real-world geographic locations, such as individual neighborhoods and cities. Tycoon provides users with market insights, data analysis, and a streamlined way to transact these SQFT tokens, thereby gaining exposure to the value of housing markets without the complexities of direct property ownership. The agent is built to operate within the Virtuals Protocol ecosystem, utilizing Agent Commerce Protocol (ACP) to facilitate user transactions and interactions.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Tycoon by Shareland (TYCOON) Ressource

Offizielle Website

Tycoon by Shareland-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Tycoon by Shareland (TYCOON) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Tycoon by Shareland-(TYCOON)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Tycoon by Shareland zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Tycoon by Shareland-Preisprognose an!

TYCOON zu lokalen Währungen

Tycoon by Shareland (TYCOON) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Tycoon by Shareland (TYCOON) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TYCOON Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Tycoon by Shareland (TYCOON)

Wie viel ist Tycoon by Shareland (TYCOON) heute wert?
Der Echtzeitpreis von TYCOON in USD beträgt 0.00250638 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle TYCOON-zu-USD-Preis?
Der aktuelle TYCOON-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00250638. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Tycoon by Shareland?
Die Marktkapitalisierung von TYCOON beträgt $ 431.87K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von TYCOON?
Das Umlaufangebot von TYCOON beträgt 178.35M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TYCOON?
TYCOON erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00294868 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TYCOON?
TYCOON verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00082772 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von TYCOON?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TYCOON beträgt -- USD.
Wird TYCOON dieses Jahr noch steigen?
TYCOON könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TYCOON-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Tycoon by Shareland (TYCOON) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

