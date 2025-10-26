Tycoon by Shareland (TYCOON) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00227416 $ 0.00227416 $ 0.00227416 24H Tief $ 0.00289247 $ 0.00289247 $ 0.00289247 24H Hoch 24H Tief $ 0.00227416$ 0.00227416 $ 0.00227416 24H Hoch $ 0.00289247$ 0.00289247 $ 0.00289247 Allzeithoch $ 0.00294868$ 0.00294868 $ 0.00294868 Niedrigster Preis $ 0.00082772$ 0.00082772 $ 0.00082772 Preisänderung (1H) +6.52% Preisänderung (1T) +1.32% Preisänderung (7T) +122.43% Preisänderung (7T) +122.43%

Der Echtzeitpreis von Tycoon by Shareland (TYCOON) beträgt $0.00250638. In den letzten 24 Stunden wurde TYCOON zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00227416 und einem Höchstpreis von $ 0.00289247 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TYCOON liegt bei $ 0.00294868, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00082772.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TYCOON im letzten Stunde um +6.52%, in den letzten 24 Stunden um +1.32% und in den vergangenen 7 Tagen um +122.43% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Tycoon by Shareland (TYCOON) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 431.87K$ 431.87K $ 431.87K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Umlaufangebot 178.35M 178.35M 178.35M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Tycoon by Shareland beträgt $ 431.87K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TYCOON liegt bei 178.35M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 2.42M.