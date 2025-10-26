TUTUT COIN (TUTC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00023442 24H Hoch $ 0.000241 Allzeithoch $ 0.00032973 Niedrigster Preis $ 0.00021774 Preisänderung (1H) +1.63% Preisänderung (1T) +2.54% Preisänderung (7T) +1.38%

Der Echtzeitpreis von TUTUT COIN (TUTC) beträgt $0.00024101. In den letzten 24 Stunden wurde TUTC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00023442 und einem Höchstpreis von $ 0.000241 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TUTC liegt bei $ 0.00032973, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00021774.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TUTC im letzten Stunde um +1.63%, in den letzten 24 Stunden um +2.54% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.38% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TUTUT COIN (TUTC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 240.60K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 240.60K Umlaufangebot 999.98M Gesamtangebot 999,980,288.876107

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TUTUT COIN beträgt $ 240.60K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TUTC liegt bei 999.98M, das Gesamtangebot bei 999980288.876107. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 240.60K.