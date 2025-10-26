turn your penny into a house (PENNY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +1.34% Preisänderung (1T) +3.52% Preisänderung (7T) +5.14% Preisänderung (7T) +5.14%

Der Echtzeitpreis von turn your penny into a house (PENNY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde PENNY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PENNY liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PENNY im letzten Stunde um +1.34%, in den letzten 24 Stunden um +3.52% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.14% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

turn your penny into a house (PENNY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 7.61K$ 7.61K $ 7.61K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 7.61K$ 7.61K $ 7.61K Umlaufangebot 999.51M 999.51M 999.51M Gesamtangebot 999,505,060.304942 999,505,060.304942 999,505,060.304942

Die aktuelle Marktkapitalisierung von turn your penny into a house beträgt $ 7.61K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PENNY liegt bei 999.51M, das Gesamtangebot bei 999505060.304942. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 7.61K.