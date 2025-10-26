TurboUSD Unstablecoin (₸USD) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +15.35% Preisänderung (1T) +7.52% Preisänderung (7T) +17.86% Preisänderung (7T) +17.86%

Der Echtzeitpreis von TurboUSD Unstablecoin (₸USD) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde ₸USD zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ₸USD liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ₸USD im letzten Stunde um +15.35%, in den letzten 24 Stunden um +7.52% und in den vergangenen 7 Tagen um +17.86% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TurboUSD Unstablecoin (₸USD) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 513.16K$ 513.16K $ 513.16K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 663.87K$ 663.87K $ 663.87K Umlaufangebot 77.30B 77.30B 77.30B Gesamtangebot 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TurboUSD Unstablecoin beträgt $ 513.16K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ₸USD liegt bei 77.30B, das Gesamtangebot bei 100000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 663.87K.