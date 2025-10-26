TruthAiSwarm (TRUTHAI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.14% Preisänderung (1T) +2.28% Preisänderung (7T) +18.16% Preisänderung (7T) +18.16%

Der Echtzeitpreis von TruthAiSwarm (TRUTHAI) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde TRUTHAI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TRUTHAI liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TRUTHAI im letzten Stunde um +0.14%, in den letzten 24 Stunden um +2.28% und in den vergangenen 7 Tagen um +18.16% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TruthAiSwarm (TRUTHAI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 72.34K$ 72.34K $ 72.34K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 72.34K$ 72.34K $ 72.34K Umlaufangebot 979.30M 979.30M 979.30M Gesamtangebot 979,297,914.712274 979,297,914.712274 979,297,914.712274

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TruthAiSwarm beträgt $ 72.34K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TRUTHAI liegt bei 979.30M, das Gesamtangebot bei 979297914.712274. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 72.34K.