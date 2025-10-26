Der Echtzeitpreis von Trumpius Maximus beträgt heute 0.00259787 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TRUMPIUS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TRUMPIUS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Trumpius Maximus beträgt heute 0.00259787 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TRUMPIUS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TRUMPIUS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Trumpius Maximus Preis (TRUMPIUS)

1 TRUMPIUS zu USD Echtzeitpreis:

+1.50%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:23:33 (UTC+8)

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

+0.63%

+1.67%

-5.91%

-5.91%

Der Echtzeitpreis von Trumpius Maximus (TRUMPIUS) beträgt $0.00259787. In den letzten 24 Stunden wurde TRUMPIUS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0025127 und einem Höchstpreis von $ 0.00260185 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TRUMPIUS liegt bei $ 0.43177, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00230379.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TRUMPIUS im letzten Stunde um +0.63%, in den letzten 24 Stunden um +1.67% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.91% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Trumpius Maximus beträgt $ 122.03K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TRUMPIUS liegt bei 47.00M, das Gesamtangebot bei 47000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 122.03K.

Trumpius Maximus (TRUMPIUS)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Trumpius Maximus zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Trumpius Maximus zu USD bei $ -0.0002633039.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Trumpius Maximus zu USD bei $ -0.0005699152.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Trumpius Maximus zu USD bei $ -0.000999920529389505.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.67%
30 Tage$ -0.0002633039-10.13%
60 Tage$ -0.0005699152-21.93%
90 Tage$ -0.000999920529389505-27.79%

Was ist Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

ALX was the one who created the Kekius profile for Elon and recommended him to use it. Now, he's hinting that Trump will do the same. Could this be just a coincidence? We think not!

Trumpius Maximus the spirit of internet rebellion, free speech, and the chaotic, beautiful mess that is online culture. He’s the protector of the kek, a sort of deity for those who find solace in the absurd, the humorous, and the occasionally politically incorrect. Remember, in Trumpius, every meme is a decree, and Trumpius Maximus is the meme lord we never knew we needed until we did

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Ressource

Offizielle Website

Trumpius Maximus-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Trumpius Maximus (TRUMPIUS) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Trumpius Maximus-(TRUMPIUS)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Trumpius Maximus zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Trumpius Maximus-Preisprognose an!

TRUMPIUS zu lokalen Währungen

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Trumpius Maximus (TRUMPIUS) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TRUMPIUS Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Trumpius Maximus (TRUMPIUS)

Wie viel ist Trumpius Maximus (TRUMPIUS) heute wert?
Der Echtzeitpreis von TRUMPIUS in USD beträgt 0.00259787 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle TRUMPIUS-zu-USD-Preis?
Der aktuelle TRUMPIUS-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00259787. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Trumpius Maximus?
Die Marktkapitalisierung von TRUMPIUS beträgt $ 122.03K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von TRUMPIUS?
Das Umlaufangebot von TRUMPIUS beträgt 47.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TRUMPIUS?
TRUMPIUS erreichte einen Allzeithochpreis von 0.43177 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TRUMPIUS?
TRUMPIUS verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00230379 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von TRUMPIUS?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TRUMPIUS beträgt -- USD.
Wird TRUMPIUS dieses Jahr noch steigen?
TRUMPIUS könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TRUMPIUS-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

