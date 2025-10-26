Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0025127 $ 0.0025127 $ 0.0025127 24H Tief $ 0.00260185 $ 0.00260185 $ 0.00260185 24H Hoch 24H Tief $ 0.0025127$ 0.0025127 $ 0.0025127 24H Hoch $ 0.00260185$ 0.00260185 $ 0.00260185 Allzeithoch $ 0.43177$ 0.43177 $ 0.43177 Niedrigster Preis $ 0.00230379$ 0.00230379 $ 0.00230379 Preisänderung (1H) +0.63% Preisänderung (1T) +1.67% Preisänderung (7T) -5.91% Preisänderung (7T) -5.91%

Der Echtzeitpreis von Trumpius Maximus (TRUMPIUS) beträgt $0.00259787. In den letzten 24 Stunden wurde TRUMPIUS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0025127 und einem Höchstpreis von $ 0.00260185 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TRUMPIUS liegt bei $ 0.43177, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00230379.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TRUMPIUS im letzten Stunde um +0.63%, in den letzten 24 Stunden um +1.67% und in den vergangenen 7 Tagen um -5.91% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Trumpius Maximus (TRUMPIUS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 122.03K$ 122.03K $ 122.03K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 122.03K$ 122.03K $ 122.03K Umlaufangebot 47.00M 47.00M 47.00M Gesamtangebot 47,000,000.0 47,000,000.0 47,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Trumpius Maximus beträgt $ 122.03K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TRUMPIUS liegt bei 47.00M, das Gesamtangebot bei 47000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 122.03K.