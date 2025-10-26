TruFin Staked INJ (TRUINJ) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 8.26 $ 8.26 $ 8.26 24H Tief $ 8.61 $ 8.61 $ 8.61 24H Hoch 24H Tief $ 8.26$ 8.26 $ 8.26 24H Hoch $ 8.61$ 8.61 $ 8.61 Allzeithoch $ 16.29$ 16.29 $ 16.29 Niedrigster Preis $ 4.75$ 4.75 $ 4.75 Preisänderung (1H) +0.58% Preisänderung (1T) +3.47% Preisänderung (7T) +3.47% Preisänderung (7T) +3.47%

Der Echtzeitpreis von TruFin Staked INJ (TRUINJ) beträgt $8.59. In den letzten 24 Stunden wurde TRUINJ zwischen einem Tiefstpreis von $ 8.26 und einem Höchstpreis von $ 8.61 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TRUINJ liegt bei $ 16.29, der bisherige Tiefstpreis bei $ 4.75.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TRUINJ im letzten Stunde um +0.58%, in den letzten 24 Stunden um +3.47% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.47% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TruFin Staked INJ (TRUINJ) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.94M$ 11.94M $ 11.94M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.94M$ 11.94M $ 11.94M Umlaufangebot 1.39M 1.39M 1.39M Gesamtangebot 1,390,167.601030549 1,390,167.601030549 1,390,167.601030549

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TruFin Staked INJ beträgt $ 11.94M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TRUINJ liegt bei 1.39M, das Gesamtangebot bei 1390167.601030549. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.94M.