True Base Army (TBA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.0023274$ 0.0023274 $ 0.0023274 Niedrigster Preis $ 0.00120571$ 0.00120571 $ 0.00120571 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von True Base Army (TBA) beträgt $0.00161003. In den letzten 24 Stunden wurde TBA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TBA liegt bei $ 0.0023274, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00120571.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TBA im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

True Base Army (TBA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von True Base Army beträgt $ 1.61M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TBA liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.61M.