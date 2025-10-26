TROLLGE (TROLLGE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0000131 $ 0.0000131 $ 0.0000131 24H Tief $ 0.00001339 $ 0.00001339 $ 0.00001339 24H Hoch 24H Tief $ 0.0000131$ 0.0000131 $ 0.0000131 24H Hoch $ 0.00001339$ 0.00001339 $ 0.00001339 Allzeithoch $ 0.00401639$ 0.00401639 $ 0.00401639 Niedrigster Preis $ 0.00001181$ 0.00001181 $ 0.00001181 Preisänderung (1H) -0.51% Preisänderung (1T) +0.55% Preisänderung (7T) +2.54% Preisänderung (7T) +2.54%

Der Echtzeitpreis von TROLLGE (TROLLGE) beträgt $0.00001325. In den letzten 24 Stunden wurde TROLLGE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0000131 und einem Höchstpreis von $ 0.00001339 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TROLLGE liegt bei $ 0.00401639, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001181.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TROLLGE im letzten Stunde um -0.51%, in den letzten 24 Stunden um +0.55% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.54% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TROLLGE (TROLLGE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 13.25K$ 13.25K $ 13.25K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 13.25K$ 13.25K $ 13.25K Umlaufangebot 999.60M 999.60M 999.60M Gesamtangebot 999,604,516.144011 999,604,516.144011 999,604,516.144011

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TROLLGE beträgt $ 13.25K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TROLLGE liegt bei 999.60M, das Gesamtangebot bei 999604516.144011. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 13.25K.