Troll House (TROLLHOUSE) Preisinformationen (USD)

Der Echtzeitpreis von Troll House (TROLLHOUSE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde TROLLHOUSE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TROLLHOUSE liegt bei $ 0.00104095, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TROLLHOUSE im letzten Stunde um +1.37%, in den letzten 24 Stunden um +25.82% und in den vergangenen 7 Tagen um +18.20% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Troll House (TROLLHOUSE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 29.20K$ 29.20K $ 29.20K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 29.20K$ 29.20K $ 29.20K Umlaufangebot 999.31M 999.31M 999.31M Gesamtangebot 999,307,692.816635 999,307,692.816635 999,307,692.816635

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Troll House beträgt $ 29.20K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TROLLHOUSE liegt bei 999.31M, das Gesamtangebot bei 999307692.816635. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 29.20K.