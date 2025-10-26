Troll Dog (TOBY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0000094 $ 0.0000094 $ 0.0000094 24H Tief $ 0.00000957 $ 0.00000957 $ 0.00000957 24H Hoch 24H Tief $ 0.0000094$ 0.0000094 $ 0.0000094 24H Hoch $ 0.00000957$ 0.00000957 $ 0.00000957 Allzeithoch $ 0.0009447$ 0.0009447 $ 0.0009447 Niedrigster Preis $ 0.00000906$ 0.00000906 $ 0.00000906 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) -0.17% Preisänderung (7T) -7.73% Preisänderung (7T) -7.73%

Der Echtzeitpreis von Troll Dog (TOBY) beträgt $0.00000949. In den letzten 24 Stunden wurde TOBY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0000094 und einem Höchstpreis von $ 0.00000957 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TOBY liegt bei $ 0.0009447, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000906.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TOBY im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um -0.17% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.73% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Troll Dog (TOBY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 9.46K$ 9.46K $ 9.46K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 9.46K$ 9.46K $ 9.46K Umlaufangebot 996.84M 996.84M 996.84M Gesamtangebot 996,835,201.568134 996,835,201.568134 996,835,201.568134

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Troll Dog beträgt $ 9.46K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TOBY liegt bei 996.84M, das Gesamtangebot bei 996835201.568134. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 9.46K.