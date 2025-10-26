Trivians (TRIVIA) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.04093968$ 0.04093968 $ 0.04093968 Niedrigster Preis $ 0.00003258$ 0.00003258 $ 0.00003258 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) +0.13% Preisänderung (7T) +0.13%

Der Echtzeitpreis von Trivians (TRIVIA) beträgt $0.00005486. In den letzten 24 Stunden wurde TRIVIA zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TRIVIA liegt bei $ 0.04093968, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00003258.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TRIVIA im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +0.13% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Trivians (TRIVIA) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 33.74K$ 33.74K $ 33.74K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 54.86K$ 54.86K $ 54.86K Umlaufangebot 615.00M 615.00M 615.00M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Trivians beträgt $ 33.74K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TRIVIA liegt bei 615.00M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 54.86K.