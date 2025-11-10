TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu TriviAgent by Virtuals (TRIVI), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 01:33:54 (UTC+8)
USD

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für TriviAgent by Virtuals (TRIVI), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 199.71K
$ 199.71K$ 199.71K
Gesamtangebot:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Umlaufangebot:
$ 507.21M
$ 507.21M$ 507.21M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 393.74K
$ 393.74K$ 393.74K
Allzeithoch:
$ 0.00483987
$ 0.00483987$ 0.00483987
Allzeittief:
$ 0.00020134
$ 0.00020134$ 0.00020134
Aktueller Preis:
$ 0.00039221
$ 0.00039221$ 0.00039221

TriviAgent by Virtuals (TRIVI)-Informationen

Long-term Vision: The first fully AI-driven and blockchain-powered movie trivia game, en route to evolving into a global, fully AI-driven casual game platform operating on-chain, driving gamers' knowledge in various categories. Current Concept (Live): TRIVIAGENT is the first fully AI-powered movie trivia game with Blockchain-based gamification & rewards. Live Engagement. Fair Competition. Tokenized Rewards. Market Opportunity: Global casual gaming market ($19.48B in 2023) projected to grow at a CAGR of 5.12% to 2030. Capabilities:

  • Automated Content Generation
  • Video Generation
  • Audio Generation
  • Post-Twitter
  • Context-Aware Decision Making
  • Human-Like Avatar
Offizielle Website:
https://triviagent.ai/
Whitepaper:
https://triviagent.gitbook.io/triviagent.ai

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von TriviAgent by Virtuals (TRIVI) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von TRIVI-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele TRIVI-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von TRIVI verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des TRIVI -Tokens!

TRIVI Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich TRIVI entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose TRIVI kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

