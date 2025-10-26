TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00041376 $ 0.00041376 $ 0.00041376 24H Tief $ 0.00053797 $ 0.00053797 $ 0.00053797 24H Hoch 24H Tief $ 0.00041376$ 0.00041376 $ 0.00041376 24H Hoch $ 0.00053797$ 0.00053797 $ 0.00053797 Allzeithoch $ 0.00483987$ 0.00483987 $ 0.00483987 Niedrigster Preis $ 0.00020134$ 0.00020134 $ 0.00020134 Preisänderung (1H) +6.77% Preisänderung (1T) +2.41% Preisänderung (7T) +57.30% Preisänderung (7T) +57.30%

Der Echtzeitpreis von TriviAgent by Virtuals (TRIVI) beträgt $0.00046682. In den letzten 24 Stunden wurde TRIVI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00041376 und einem Höchstpreis von $ 0.00053797 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TRIVI liegt bei $ 0.00483987, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00020134.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TRIVI im letzten Stunde um +6.77%, in den letzten 24 Stunden um +2.41% und in den vergangenen 7 Tagen um +57.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 229.87K$ 229.87K $ 229.87K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 453.19K$ 453.19K $ 453.19K Umlaufangebot 507.21M 507.21M 507.21M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TriviAgent by Virtuals beträgt $ 229.87K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TRIVI liegt bei 507.21M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 453.19K.