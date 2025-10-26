Der Echtzeitpreis von TriviAgent by Virtuals beträgt heute 0.00046682 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TRIVI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TRIVI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von TriviAgent by Virtuals beträgt heute 0.00046682 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TRIVI-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TRIVI-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

TriviAgent by Virtuals Preis (TRIVI)

1 TRIVI zu USD Echtzeitpreis:

$0.00046419
$0.00046419
-0.30%1D
USD
TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:20:27 (UTC+8)

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00041376
$ 0.00041376
24H Tief
$ 0.00053797
$ 0.00053797
24H Hoch

$ 0.00041376
$ 0.00041376

$ 0.00053797
$ 0.00053797

$ 0.00483987
$ 0.00483987

$ 0.00020134
$ 0.00020134

+6.77%

+2.41%

+57.30%

+57.30%

Der Echtzeitpreis von TriviAgent by Virtuals (TRIVI) beträgt $0.00046682. In den letzten 24 Stunden wurde TRIVI zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00041376 und einem Höchstpreis von $ 0.00053797 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TRIVI liegt bei $ 0.00483987, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00020134.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TRIVI im letzten Stunde um +6.77%, in den letzten 24 Stunden um +2.41% und in den vergangenen 7 Tagen um +57.30% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Marktinformationen

$ 229.87K
$ 229.87K

--
--

$ 453.19K
$ 453.19K

507.21M
507.21M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TriviAgent by Virtuals beträgt $ 229.87K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TRIVI liegt bei 507.21M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 453.19K.

TriviAgent by Virtuals (TRIVI)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von TriviAgent by Virtuals zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von TriviAgent by Virtuals zu USD bei $ +0.0003346730.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von TriviAgent by Virtuals zu USD bei $ -0.0001286351.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von TriviAgent by Virtuals zu USD bei $ -0.0008177222731740874.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+2.41%
30 Tage$ +0.0003346730+71.69%
60 Tage$ -0.0001286351-27.55%
90 Tage$ -0.0008177222731740874-63.65%

Was ist TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Long-term Vision: The first fully AI-driven and blockchain-powered movie trivia game, en route to evolving into a global, fully AI-driven casual game platform operating on-chain, driving gamers' knowledge in various categories. Current Concept (Live): TRIVIAGENT is the first fully AI-powered movie trivia game with Blockchain-based gamification & rewards. Live Engagement. Fair Competition. Tokenized Rewards. Market Opportunity: Global casual gaming market ($19.48B in 2023) projected to grow at a CAGR of 5.12% to 2030. Capabilities:

  • Automated Content Generation
  • Video Generation
  • Audio Generation
  • Post-Twitter
  • Context-Aware Decision Making
  • Human-Like Avatar

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Ressource

Whitepaper
Offizielle Website

TriviAgent by Virtuals-Preisprognose (USD)

Wie viel wird TriviAgent by Virtuals (TRIVI) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre TriviAgent by Virtuals-(TRIVI)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für TriviAgent by Virtuals zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die TriviAgent by Virtuals-Preisprognose an!

TRIVI zu lokalen Währungen

TriviAgent by Virtuals (TRIVI) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von TriviAgent by Virtuals (TRIVI) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TRIVI Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu TriviAgent by Virtuals (TRIVI)

Wie viel ist TriviAgent by Virtuals (TRIVI) heute wert?
Der Echtzeitpreis von TRIVI in USD beträgt 0.00046682 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle TRIVI-zu-USD-Preis?
Der aktuelle TRIVI-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00046682. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von TriviAgent by Virtuals?
Die Marktkapitalisierung von TRIVI beträgt $ 229.87K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von TRIVI?
Das Umlaufangebot von TRIVI beträgt 507.21M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TRIVI?
TRIVI erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00483987 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TRIVI?
TRIVI verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00020134 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von TRIVI?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TRIVI beträgt -- USD.
Wird TRIVI dieses Jahr noch steigen?
TRIVI könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TRIVI-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:20:27 (UTC+8)

