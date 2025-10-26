Der Echtzeitpreis von trillions Strategy beträgt heute 0.00001081 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TSTR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TSTR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von trillions Strategy beträgt heute 0.00001081 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TSTR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TSTR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über TSTR

TSTR-Preisinformationen

Offizielle TSTR-Website

TSTR-Tokenökonomie

TSTR-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

trillions Strategy Logo

trillions Strategy Preis (TSTR)

Nicht aufgelistet

1 TSTR zu USD Echtzeitpreis:

--
----
0.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
trillions Strategy (TSTR) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:28:09 (UTC+8)

trillions Strategy (TSTR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00001081
$ 0.00001081$ 0.00001081
24H Tief
$ 0.00001081
$ 0.00001081$ 0.00001081
24H Hoch

$ 0.00001081
$ 0.00001081$ 0.00001081

$ 0.00001081
$ 0.00001081$ 0.00001081

$ 0.0001306
$ 0.0001306$ 0.0001306

$ 0.00000603
$ 0.00000603$ 0.00000603

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Der Echtzeitpreis von trillions Strategy (TSTR) beträgt $0.00001081. In den letzten 24 Stunden wurde TSTR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001081 und einem Höchstpreis von $ 0.00001081 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TSTR liegt bei $ 0.0001306, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000603.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TSTR im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

trillions Strategy (TSTR) Marktinformationen

$ 10.81K
$ 10.81K$ 10.81K

--
----

$ 10.81K
$ 10.81K$ 10.81K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von trillions Strategy beträgt $ 10.81K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TSTR liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.81K.

trillions Strategy (TSTR)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von trillions Strategy zu USD bei $ 0.0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von trillions Strategy zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von trillions Strategy zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von trillions Strategy zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0.00.00%
30 Tage$ 0--
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist trillions Strategy (TSTR)

PlasmaStrategy is an automated protocol on the Plasma chain, accessing potential tokens to generate yield and burning the token supply, forever. How Protocol works:

  • Token transaction fees in the protocol are accumulated in the Treasury
  • Convert treasury into automatic positions on potential tokens
  • Each position has a take profit threshold of +15%. Anyone can close the position and receive a reward
  • All closed position value will be allocated to Buyback and Burn of protocol tokens Investment strategy: Focus on deep liquidity and promised tokens with a high chance of benefiting. On-chain Transparency: Treasury, positions, and P&L are shown in real time DAO Control: The community proposes and votes on new potential tokens in Plasma Network that fit the protocol strategy

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

trillions Strategy (TSTR) Ressource

Offizielle Website

trillions Strategy-Preisprognose (USD)

Wie viel wird trillions Strategy (TSTR) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre trillions Strategy-(TSTR)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für trillions Strategy zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die trillions Strategy-Preisprognose an!

TSTR zu lokalen Währungen

trillions Strategy (TSTR) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von trillions Strategy (TSTR) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TSTR Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu trillions Strategy (TSTR)

Wie viel ist trillions Strategy (TSTR) heute wert?
Der Echtzeitpreis von TSTR in USD beträgt 0.00001081 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle TSTR-zu-USD-Preis?
Der aktuelle TSTR-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00001081. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von trillions Strategy?
Die Marktkapitalisierung von TSTR beträgt $ 10.81K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von TSTR?
Das Umlaufangebot von TSTR beträgt 1.00B USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TSTR?
TSTR erreichte einen Allzeithochpreis von 0.0001306 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TSTR?
TSTR verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00000603 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von TSTR?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TSTR beträgt -- USD.
Wird TSTR dieses Jahr noch steigen?
TSTR könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TSTR-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:28:09 (UTC+8)

trillions Strategy (TSTR) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,668.22
$113,668.22$113,668.22

+2.04%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,077.00
$4,077.00$4,077.00

+3.66%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04455
$0.04455$0.04455

-35.05%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.5344
$6.5344$6.5344

-10.99%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.98
$198.98$198.98

+3.69%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,077.00
$4,077.00$4,077.00

+3.66%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,668.22
$113,668.22$113,668.22

+2.04%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.98
$198.98$198.98

+3.69%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6328
$2.6328$2.6328

+1.33%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20254
$0.20254$0.20254

+3.21%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.0900
$0.0900$0.0900

+50.00%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000070
$0.000000000000070$0.000000000000070

-46.96%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.048802
$0.048802$0.048802

-86.05%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

Heroes of Mavia Logo

Heroes of Mavia

MAVIA

$0.13880
$0.13880$0.13880

+79.86%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13727
$0.13727$0.13727

+68.01%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.0900
$0.0900$0.0900

+50.00%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2511
$0.2511$0.2511

+48.75%

CYGNUS Logo

CYGNUS

CGN

$0.006386
$0.006386$0.006386

+49.90%