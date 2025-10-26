Trench Digger (TRENCH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.04779051 $ 0.04779051 $ 0.04779051 24H Tief $ 0.04879781 $ 0.04879781 $ 0.04879781 24H Hoch 24H Tief $ 0.04779051$ 0.04779051 $ 0.04779051 24H Hoch $ 0.04879781$ 0.04879781 $ 0.04879781 Allzeithoch $ 0.524208$ 0.524208 $ 0.524208 Niedrigster Preis $ 0.03046267$ 0.03046267 $ 0.03046267 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -1.86% Preisänderung (7T) +33.11% Preisänderung (7T) +33.11%

Der Echtzeitpreis von Trench Digger (TRENCH) beträgt $0.04785959. In den letzten 24 Stunden wurde TRENCH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.04779051 und einem Höchstpreis von $ 0.04879781 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TRENCH liegt bei $ 0.524208, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.03046267.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TRENCH im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -1.86% und in den vergangenen 7 Tagen um +33.11% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Trench Digger (TRENCH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 47.86K$ 47.86K $ 47.86K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 47.86K$ 47.86K $ 47.86K Umlaufangebot 1.00M 1.00M 1.00M Gesamtangebot 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Trench Digger beträgt $ 47.86K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TRENCH liegt bei 1.00M, das Gesamtangebot bei 1000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 47.86K.