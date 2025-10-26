Der Echtzeitpreis von Trench Digger beträgt heute 0.04785959 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TRENCH-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TRENCH-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Trench Digger beträgt heute 0.04785959 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TRENCH-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TRENCH-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über TRENCH

TRENCH-Preisinformationen

Offizielle TRENCH-Website

TRENCH-Tokenökonomie

TRENCH-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Trench Digger Logo

Trench Digger Preis (TRENCH)

Nicht aufgelistet

1 TRENCH zu USD Echtzeitpreis:

$0.04785959
$0.04785959$0.04785959
-1.80%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Trench Digger (TRENCH) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:23:06 (UTC+8)

Trench Digger (TRENCH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.04779051
$ 0.04779051$ 0.04779051
24H Tief
$ 0.04879781
$ 0.04879781$ 0.04879781
24H Hoch

$ 0.04779051
$ 0.04779051$ 0.04779051

$ 0.04879781
$ 0.04879781$ 0.04879781

$ 0.524208
$ 0.524208$ 0.524208

$ 0.03046267
$ 0.03046267$ 0.03046267

--

-1.86%

+33.11%

+33.11%

Der Echtzeitpreis von Trench Digger (TRENCH) beträgt $0.04785959. In den letzten 24 Stunden wurde TRENCH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.04779051 und einem Höchstpreis von $ 0.04879781 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TRENCH liegt bei $ 0.524208, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.03046267.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TRENCH im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -1.86% und in den vergangenen 7 Tagen um +33.11% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Trench Digger (TRENCH) Marktinformationen

$ 47.86K
$ 47.86K$ 47.86K

--
----

$ 47.86K
$ 47.86K$ 47.86K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Trench Digger beträgt $ 47.86K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TRENCH liegt bei 1.00M, das Gesamtangebot bei 1000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 47.86K.

Trench Digger (TRENCH)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Trench Digger zu USD bei $ -0.0009083382781207.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Trench Digger zu USD bei $ -0.0023816894.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Trench Digger zu USD bei $ -0.0391778125.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Trench Digger zu USD bei $ -0.1470460063084041.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ -0.0009083382781207-1.86%
30 Tage$ -0.0023816894-4.97%
60 Tage$ -0.0391778125-81.85%
90 Tage$ -0.1470460063084041-75.44%

Was ist Trench Digger (TRENCH)

TrenchDigger is a decentralised protocol that enables users to express and trade market sentiment on any token through time-locked liquidity positions called Dwellings.

Participants can take a bullish position by depositing $TRENCH to receive a target token (BullPost) or a bearish position by depositing the token to receive $TRENCH (CreateFUD), each for a defined duration. These positions are fully on-chain, tradable, and resolved at the end of their term.

Counter-trades allow other users to challenge or support existing positions, creating an open market for sentiment-driven liquidity. TrenchDigger introduces behavioral liquidity as a novel mechanism within DeFi, combining transparent trading, on-chain governance of sentiment, and optional NFT-based position trading.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Trench Digger (TRENCH) Ressource

Offizielle Website

Trench Digger-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Trench Digger (TRENCH) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Trench Digger-(TRENCH)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Trench Digger zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Trench Digger-Preisprognose an!

TRENCH zu lokalen Währungen

Trench Digger (TRENCH) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Trench Digger (TRENCH) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TRENCH Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Trench Digger (TRENCH)

Wie viel ist Trench Digger (TRENCH) heute wert?
Der Echtzeitpreis von TRENCH in USD beträgt 0.04785959 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle TRENCH-zu-USD-Preis?
Der aktuelle TRENCH-zu-USD-Preis beträgt $ 0.04785959. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Trench Digger?
Die Marktkapitalisierung von TRENCH beträgt $ 47.86K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von TRENCH?
Das Umlaufangebot von TRENCH beträgt 1.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TRENCH?
TRENCH erreichte einen Allzeithochpreis von 0.524208 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TRENCH?
TRENCH verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.03046267 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von TRENCH?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TRENCH beträgt -- USD.
Wird TRENCH dieses Jahr noch steigen?
TRENCH könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TRENCH-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:23:06 (UTC+8)

Trench Digger (TRENCH) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,568.75
$113,568.75$113,568.75

+1.96%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,077.49
$4,077.49$4,077.49

+3.68%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04897
$0.04897$0.04897

-28.61%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.5040
$6.5040$6.5040

-11.40%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.20
$198.20$198.20

+3.28%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,077.49
$4,077.49$4,077.49

+3.68%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,568.75
$113,568.75$113,568.75

+1.96%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6462
$2.6462$2.6462

+1.85%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.20
$198.20$198.20

+3.28%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20226
$0.20226$0.20226

+3.07%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.1392
$0.1392$0.1392

+132.00%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000081
$0.000000000000081$0.000000000000081

-38.63%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052447
$0.052447$0.052447

-85.01%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.1392
$0.1392$0.1392

+132.00%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2956
$0.2956$0.2956

+75.11%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13827
$0.13827$0.13827

+69.24%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.119489
$0.119489$0.119489

+51.34%

QBOT AI TRADING Logo

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000143
$0.0000000000000000000143$0.0000000000000000000143

+30.00%