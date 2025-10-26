Trench Coin (TRENCH) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00019778 $ 0.00019778 $ 0.00019778 24H Tief $ 0.00020915 $ 0.00020915 $ 0.00020915 24H Hoch 24H Tief $ 0.00019778$ 0.00019778 $ 0.00019778 24H Hoch $ 0.00020915$ 0.00020915 $ 0.00020915 Allzeithoch $ 0.00225343$ 0.00225343 $ 0.00225343 Niedrigster Preis $ 0.00016997$ 0.00016997 $ 0.00016997 Preisänderung (1H) +0.81% Preisänderung (1T) +2.08% Preisänderung (7T) +4.89% Preisänderung (7T) +4.89%

Der Echtzeitpreis von Trench Coin (TRENCH) beträgt $0.00020826. In den letzten 24 Stunden wurde TRENCH zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00019778 und einem Höchstpreis von $ 0.00020915 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TRENCH liegt bei $ 0.00225343, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00016997.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TRENCH im letzten Stunde um +0.81%, in den letzten 24 Stunden um +2.08% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.89% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Trench Coin (TRENCH) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 208.81K$ 208.81K $ 208.81K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 208.81K$ 208.81K $ 208.81K Umlaufangebot 999.96M 999.96M 999.96M Gesamtangebot 999,961,848.855332 999,961,848.855332 999,961,848.855332

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Trench Coin beträgt $ 208.81K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TRENCH liegt bei 999.96M, das Gesamtangebot bei 999961848.855332. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 208.81K.