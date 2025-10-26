TreesCoin (TREES) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.68% Preisänderung (1T) +1.78% Preisänderung (7T) -7.17% Preisänderung (7T) -7.17%

Der Echtzeitpreis von TreesCoin (TREES) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde TREES zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TREES liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TREES im letzten Stunde um +0.68%, in den letzten 24 Stunden um +1.78% und in den vergangenen 7 Tagen um -7.17% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TreesCoin (TREES) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 25.23K$ 25.23K $ 25.23K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 25.23K$ 25.23K $ 25.23K Umlaufangebot 999.32M 999.32M 999.32M Gesamtangebot 999,315,195.437728 999,315,195.437728 999,315,195.437728

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TreesCoin beträgt $ 25.23K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TREES liegt bei 999.32M, das Gesamtangebot bei 999315195.437728. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 25.23K.