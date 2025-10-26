Treehouse AVAX (TAVAX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 23.76 24H Hoch $ 25.1 Allzeithoch $ 43.51 Niedrigster Preis $ 12.16 Preisänderung (1H) +1.80% Preisänderung (1T) +5.33% Preisänderung (7T) +0.01%

Der Echtzeitpreis von Treehouse AVAX (TAVAX) beträgt $25.02. In den letzten 24 Stunden wurde TAVAX zwischen einem Tiefstpreis von $ 23.76 und einem Höchstpreis von $ 25.1 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TAVAX liegt bei $ 43.51, der bisherige Tiefstpreis bei $ 12.16.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TAVAX im letzten Stunde um +1.80%, in den letzten 24 Stunden um +5.33% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Treehouse AVAX (TAVAX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.22M Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.22M Umlaufangebot 48.72K Gesamtangebot 48,719.39390328404

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Treehouse AVAX beträgt $ 1.22M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TAVAX liegt bei 48.72K, das Gesamtangebot bei 48719.39390328404. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.22M.