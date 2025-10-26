Der Echtzeitpreis von Treehouse AVAX beträgt heute 25.02 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TAVAX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TAVAX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Treehouse AVAX beträgt heute 25.02 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TAVAX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TAVAX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

1 TAVAX zu USD Echtzeitpreis:

$25.01
$25.01$25.01
+5.20%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Treehouse AVAX (TAVAX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:20:14 (UTC+8)

Treehouse AVAX (TAVAX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 23.76
$ 23.76$ 23.76
24H Tief
$ 25.1
$ 25.1$ 25.1
24H Hoch

$ 23.76
$ 23.76$ 23.76

$ 25.1
$ 25.1$ 25.1

$ 43.51
$ 43.51$ 43.51

$ 12.16
$ 12.16$ 12.16

+1.80%

+5.33%

+0.01%

+0.01%

Der Echtzeitpreis von Treehouse AVAX (TAVAX) beträgt $25.02. In den letzten 24 Stunden wurde TAVAX zwischen einem Tiefstpreis von $ 23.76 und einem Höchstpreis von $ 25.1 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TAVAX liegt bei $ 43.51, der bisherige Tiefstpreis bei $ 12.16.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TAVAX im letzten Stunde um +1.80%, in den letzten 24 Stunden um +5.33% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Treehouse AVAX (TAVAX) Marktinformationen

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

--
----

$ 1.22M
$ 1.22M$ 1.22M

48.72K
48.72K 48.72K

48,719.39390328404
48,719.39390328404 48,719.39390328404

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Treehouse AVAX beträgt $ 1.22M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TAVAX liegt bei 48.72K, das Gesamtangebot bei 48719.39390328404. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.22M.

Treehouse AVAX (TAVAX)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Treehouse AVAX zu USD bei $ +1.27.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Treehouse AVAX zu USD bei $ -6.5613498840.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Treehouse AVAX zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Treehouse AVAX zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ +1.27+5.33%
30 Tage$ -6.5613498840-26.22%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Treehouse AVAX (TAVAX)

tAVAX is a liquid staking token (LST) is an independent extension of the successful tETH concept into the Avalanche (AVAX) ecosystem. It is designed to bring similar yield optimization and liquidity benefits to AVAX stakers, enabling users to earn rewards while maintaining flexibility across DeFi applications. tAVAX will also be part of Treehouse's Decentralized Offered Rates (DOR) ecosystem in the future.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Treehouse AVAX (TAVAX) Ressource

Offizielle Website

Treehouse AVAX-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Treehouse AVAX (TAVAX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Treehouse AVAX-(TAVAX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Treehouse AVAX zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Treehouse AVAX-Preisprognose an!

TAVAX zu lokalen Währungen

Treehouse AVAX (TAVAX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Treehouse AVAX (TAVAX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TAVAX Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Treehouse AVAX (TAVAX)

Wie viel ist Treehouse AVAX (TAVAX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von TAVAX in USD beträgt 25.02 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle TAVAX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle TAVAX-zu-USD-Preis beträgt $ 25.02. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Treehouse AVAX?
Die Marktkapitalisierung von TAVAX beträgt $ 1.22M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von TAVAX?
Das Umlaufangebot von TAVAX beträgt 48.72K USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TAVAX?
TAVAX erreichte einen Allzeithochpreis von 43.51 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TAVAX?
TAVAX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 12.16 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von TAVAX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TAVAX beträgt -- USD.
Wird TAVAX dieses Jahr noch steigen?
TAVAX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TAVAX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:20:14 (UTC+8)

