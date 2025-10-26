Treasury Coin (TREASURY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001177 $ 0.00001177 $ 0.00001177 24H Tief $ 0.00001193 $ 0.00001193 $ 0.00001193 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001177$ 0.00001177 $ 0.00001177 24H Hoch $ 0.00001193$ 0.00001193 $ 0.00001193 Allzeithoch $ 0.00037436$ 0.00037436 $ 0.00037436 Niedrigster Preis $ 0.00001093$ 0.00001093 $ 0.00001093 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +1.00% Preisänderung (7T) +2.20% Preisänderung (7T) +2.20%

Der Echtzeitpreis von Treasury Coin (TREASURY) beträgt $0.00001189. In den letzten 24 Stunden wurde TREASURY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001177 und einem Höchstpreis von $ 0.00001193 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TREASURY liegt bei $ 0.00037436, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001093.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TREASURY im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +1.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.20% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Treasury Coin (TREASURY) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.84K$ 11.84K $ 11.84K Umlaufangebot 995.73M 995.73M 995.73M Gesamtangebot 995,732,500.783323 995,732,500.783323 995,732,500.783323

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Treasury Coin beträgt $ 11.84K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TREASURY liegt bei 995.73M, das Gesamtangebot bei 995732500.783323. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.84K.