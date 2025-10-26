Der Echtzeitpreis von Treasury Coin beträgt heute 0.00001189 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TREASURY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TREASURY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Treasury Coin beträgt heute 0.00001189 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TREASURY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TREASURY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Treasury Coin Preis (TREASURY)

1 TREASURY zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+1.00%1D
USD
Treasury Coin (TREASURY) Echtzeit-Preis-Diagramm
Treasury Coin (TREASURY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00001177
24H Tief
$ 0.00001193
24H Hoch

$ 0.00001177
$ 0.00001193
$ 0.00037436
$ 0.00001093
--

+1.00%

+2.20%

+2.20%

Der Echtzeitpreis von Treasury Coin (TREASURY) beträgt $0.00001189. In den letzten 24 Stunden wurde TREASURY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001177 und einem Höchstpreis von $ 0.00001193 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TREASURY liegt bei $ 0.00037436, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001093.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TREASURY im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +1.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +2.20% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Treasury Coin (TREASURY) Marktinformationen

$ 11.84K
--
$ 11.84K
995.73M
995,732,500.783323
Die aktuelle Marktkapitalisierung von Treasury Coin beträgt $ 11.84K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TREASURY liegt bei 995.73M, das Gesamtangebot bei 995732500.783323. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.84K.

Treasury Coin (TREASURY)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Treasury Coin zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Treasury Coin zu USD bei $ -0.0000020251.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Treasury Coin zu USD bei $ -0.0000040398.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Treasury Coin zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.00%
30 Tage$ -0.0000020251-17.03%
60 Tage$ -0.0000040398-33.97%
90 Tage$ 0--

Was ist Treasury Coin (TREASURY)

The Treasury Coin is built so the floor price always climbs, no matter what direction the price action moves. Here’s how it works: Every transaction comes with a 1% creator reward. Instead of cashing out, we will put 100% of it In a Treasury Vault, to be permanently locked. As volume increases, more and more supply gets pulled out of circulation and into a vault forever. The Math: $10,000,000 in trading volume → 1% = $100,000 in creator rewards

$100,000 worth of Treasury Coin will be bought on the open market and locked permanently and publicly in a vault.

As the treasury grows, the floor price increases.

Every buy makes the base stronger. Every sell funds the vault. Volatility doesn’t hurt, it builds the floor. It’s a built in Flywheel effect: More volume → Bigger Treasury → Higher floor → More confidence → More volume This isn’t just a token, it’s a perpetual motion machine of value. This is a Treasury Coin.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Treasury Coin (TREASURY) Ressource

Offizielle Website

Treasury Coin-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Treasury Coin (TREASURY) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Treasury Coin-(TREASURY)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Treasury Coin zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Treasury Coin-Preisprognose an!

TREASURY zu lokalen Währungen

Treasury Coin (TREASURY) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Treasury Coin (TREASURY) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TREASURY Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Treasury Coin (TREASURY)

Wie viel ist Treasury Coin (TREASURY) heute wert?
Der Echtzeitpreis von TREASURY in USD beträgt 0.00001189 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle TREASURY-zu-USD-Preis?
Der aktuelle TREASURY-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00001189. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Treasury Coin?
Die Marktkapitalisierung von TREASURY beträgt $ 11.84K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von TREASURY?
Das Umlaufangebot von TREASURY beträgt 995.73M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TREASURY?
TREASURY erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00037436 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TREASURY?
TREASURY verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00001093 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von TREASURY?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TREASURY beträgt -- USD.
Wird TREASURY dieses Jahr noch steigen?
TREASURY könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TREASURY-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Haftungsausschluss

