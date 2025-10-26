Der Echtzeitpreis von Trashy By Matt Furie beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TRASHY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TRASHY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Trashy By Matt Furie beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TRASHY-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TRASHY-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über TRASHY

TRASHY-Preisinformationen

Offizielle TRASHY-Website

TRASHY-Tokenökonomie

TRASHY-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

Trashy By Matt Furie Logo

Trashy By Matt Furie Preis (TRASHY)

Nicht aufgelistet

1 TRASHY zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+1.20%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Trashy By Matt Furie (TRASHY) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:22:49 (UTC+8)

Trashy By Matt Furie (TRASHY) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.57%

+1.24%

-8.37%

-8.37%

Der Echtzeitpreis von Trashy By Matt Furie (TRASHY) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde TRASHY zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TRASHY liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TRASHY im letzten Stunde um +0.57%, in den letzten 24 Stunden um +1.24% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.37% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Trashy By Matt Furie (TRASHY) Marktinformationen

$ 32.67K
$ 32.67K$ 32.67K

--
----

$ 32.67K
$ 32.67K$ 32.67K

999.96M
999.96M 999.96M

999,963,217.297006
999,963,217.297006 999,963,217.297006

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Trashy By Matt Furie beträgt $ 32.67K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TRASHY liegt bei 999.96M, das Gesamtangebot bei 999963217.297006. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 32.67K.

Trashy By Matt Furie (TRASHY)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Trashy By Matt Furie zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Trashy By Matt Furie zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Trashy By Matt Furie zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Trashy By Matt Furie zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.24%
30 Tage$ 0-41.36%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Meet Trashy the garbage superhero we didn't know we needed. He's a bit clumsy, and rough around the edges but He has a heart of gold, ready to take on the crypto industry's final bosses. Join him on his quest to clean up the blockchain, one meme at a time. With his trusty trash bag of justice, he dives into scams, rug pulls, and shady projects, exposing villains while turning chaos into laughter. Trashy isn’t perfect, but that’s what makes him real, fighting greed, spreading truth, and reminding us that even in the digital dump, hope can shine.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Trashy By Matt Furie (TRASHY) Ressource

Offizielle Website

Trashy By Matt Furie-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Trashy By Matt Furie (TRASHY) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Trashy By Matt Furie-(TRASHY)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Trashy By Matt Furie zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Trashy By Matt Furie-Preisprognose an!

TRASHY zu lokalen Währungen

Trashy By Matt Furie (TRASHY) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Trashy By Matt Furie (TRASHY) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TRASHY Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Trashy By Matt Furie (TRASHY)

Wie viel ist Trashy By Matt Furie (TRASHY) heute wert?
Der Echtzeitpreis von TRASHY in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle TRASHY-zu-USD-Preis?
Der aktuelle TRASHY-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Trashy By Matt Furie?
Die Marktkapitalisierung von TRASHY beträgt $ 32.67K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von TRASHY?
Das Umlaufangebot von TRASHY beträgt 999.96M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TRASHY?
TRASHY erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TRASHY?
TRASHY verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von TRASHY?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TRASHY beträgt -- USD.
Wird TRASHY dieses Jahr noch steigen?
TRASHY könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TRASHY-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:22:49 (UTC+8)

Trashy By Matt Furie (TRASHY) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,568.92
$113,568.92$113,568.92

+1.96%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,077.22
$4,077.22$4,077.22

+3.67%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04897
$0.04897$0.04897

-28.61%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.5067
$6.5067$6.5067

-11.37%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.15
$198.15$198.15

+3.26%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,077.22
$4,077.22$4,077.22

+3.67%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,568.92
$113,568.92$113,568.92

+1.96%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6457
$2.6457$2.6457

+1.83%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.15
$198.15$198.15

+3.26%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20223
$0.20223$0.20223

+3.05%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.1392
$0.1392$0.1392

+132.00%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000081
$0.000000000000081$0.000000000000081

-38.63%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052447
$0.052447$0.052447

-85.01%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.1392
$0.1392$0.1392

+132.00%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2989
$0.2989$0.2989

+77.07%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13827
$0.13827$0.13827

+69.24%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.119497
$0.119497$0.119497

+51.35%

BluWhale AI Logo

BluWhale AI

BLUAI

$0.03149
$0.03149$0.03149

+27.69%