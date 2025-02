Was ist Tranquil Staked ONE (STONE)

Tranquil stONE is a liquid staking token, which allows users to stake their ONE tokens with validators, helping secure the network and earn staking rewards. Compared to traditional staking, stONE can be used in DeFi dapps such as Tranquil Lending and can be swapped quickly for ONE without the long undelegation wait time.

Tranquil Staked ONE (STONE) Ressource Offizielle Website