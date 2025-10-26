TRADESMAN (TRADIE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00017712 $ 0.00017712 $ 0.00017712 24H Tief $ 0.00020962 $ 0.00020962 $ 0.00020962 24H Hoch 24H Tief $ 0.00017712$ 0.00017712 $ 0.00017712 24H Hoch $ 0.00020962$ 0.00020962 $ 0.00020962 Allzeithoch $ 0.00025547$ 0.00025547 $ 0.00025547 Niedrigster Preis $ 0.00009049$ 0.00009049 $ 0.00009049 Preisänderung (1H) +1.46% Preisänderung (1T) -0.22% Preisänderung (7T) +104.32% Preisänderung (7T) +104.32%

Der Echtzeitpreis von TRADESMAN (TRADIE) beträgt $0.000207. In den letzten 24 Stunden wurde TRADIE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00017712 und einem Höchstpreis von $ 0.00020962 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TRADIE liegt bei $ 0.00025547, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00009049.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TRADIE im letzten Stunde um +1.46%, in den letzten 24 Stunden um -0.22% und in den vergangenen 7 Tagen um +104.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TRADESMAN (TRADIE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 227.25K$ 227.25K $ 227.25K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 227.25K$ 227.25K $ 227.25K Umlaufangebot 1.10B 1.10B 1.10B Gesamtangebot 1,095,219,270.259721 1,095,219,270.259721 1,095,219,270.259721

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TRADESMAN beträgt $ 227.25K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TRADIE liegt bei 1.10B, das Gesamtangebot bei 1095219270.259721. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 227.25K.