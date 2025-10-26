Tradescoop by Virtuals (SCOOP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -5.61% Preisänderung (1T) -9.26% Preisänderung (7T) +47.35% Preisänderung (7T) +47.35%

Der Echtzeitpreis von Tradescoop by Virtuals (SCOOP) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde SCOOP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von SCOOP liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich SCOOP im letzten Stunde um -5.61%, in den letzten 24 Stunden um -9.26% und in den vergangenen 7 Tagen um +47.35% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Tradescoop by Virtuals (SCOOP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 204.65K$ 204.65K $ 204.65K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 204.65K$ 204.65K $ 204.65K Umlaufangebot 1.00B 1.00B 1.00B Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Tradescoop by Virtuals beträgt $ 204.65K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von SCOOP liegt bei 1.00B, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 204.65K.