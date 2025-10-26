Der Echtzeitpreis von Tradable Singapore Fintech SSL beträgt heute 1 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PC0000023-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PC0000023-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Tradable Singapore Fintech SSL beträgt heute 1 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum PC0000023-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den PC0000023-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Tradable Singapore Fintech SSL Logo

Tradable Singapore Fintech SSL Preis (PC0000023)

Nicht aufgelistet

1 PC0000023 zu USD Echtzeitpreis:

$1
$1$1
0.00%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Echtzeit-Preis-Diagramm
Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24H Tief
$ 1.0
$ 1.0$ 1.0
24H Hoch

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

$ 1.0
$ 1.0$ 1.0

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Der Echtzeitpreis von Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) beträgt $1. In den letzten 24 Stunden wurde PC0000023 zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.0 und einem Höchstpreis von $ 1.0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PC0000023 liegt bei $ 1.0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PC0000023 im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Marktinformationen

$ 100.85M
$ 100.85M$ 100.85M

--
----

$ 100.85M
$ 100.85M$ 100.85M

100.85M
100.85M 100.85M

100,846,154.0
100,846,154.0 100,846,154.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Tradable Singapore Fintech SSL beträgt $ 100.85M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PC0000023 liegt bei 100.85M, das Gesamtangebot bei 100846154.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 100.85M.

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Tradable Singapore Fintech SSL zu USD bei $ 0.0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Tradable Singapore Fintech SSL zu USD bei $ 0.0000000000.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Tradable Singapore Fintech SSL zu USD bei $ 0.0000000000.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Tradable Singapore Fintech SSL zu USD bei $ 0.0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0.00.00%
30 Tage$ 0.00000000000.00%
60 Tage$ 0.00000000000.00%
90 Tage$ 0.00.00%

Was ist Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

This project, facilitated by Tradable.xyz on ZKsync Era, tokenizes singapore-based fintech senior delayed draw term loan. The notes are issued by Victory Park Capital Advisors under the "Singapore Fintech Senior Secured Loan " deal, giving on-chain exposure to the underlying cash flows. Tradable integrates traditional and decentralized finance, employing smart contracts for AML/KYC compliance to ensure regulatory standards. The platform enhances liquidity and investor access to the multi‑trillion‑dollar private credit market, streamlining asset management and due diligence via a user‑friendly interface. By leveraging ZKsync Era's scalable and secure infrastructure, the project connects existing financial systems to blockchain rails while preserving data privacy and reducing settlement costs.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Ressource

Offizielle Website

Tradable Singapore Fintech SSL-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Tradable Singapore Fintech SSL-(PC0000023)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Tradable Singapore Fintech SSL zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Tradable Singapore Fintech SSL-Preisprognose an!

PC0000023 zu lokalen Währungen

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von PC0000023 Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023)

Wie viel ist Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) heute wert?
Der Echtzeitpreis von PC0000023 in USD beträgt 1.0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle PC0000023-zu-USD-Preis?
Der aktuelle PC0000023-zu-USD-Preis beträgt $ 1.0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Tradable Singapore Fintech SSL?
Die Marktkapitalisierung von PC0000023 beträgt $ 100.85M USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von PC0000023?
Das Umlaufangebot von PC0000023 beträgt 100.85M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von PC0000023?
PC0000023 erreichte einen Allzeithochpreis von 1.0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von PC0000023?
PC0000023 verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 1.0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von PC0000023?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für PC0000023 beträgt -- USD.
Wird PC0000023 dieses Jahr noch steigen?
PC0000023 könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die PC0000023-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 18:41:15 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

