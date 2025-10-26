Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H Tief $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24H Hoch 24H Tief $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 24H Hoch $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Allzeithoch $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Niedrigster Preis $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Preisänderung (1H) 0.00% Preisänderung (1T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00% Preisänderung (7T) 0.00%

Der Echtzeitpreis von Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) beträgt $1. In den letzten 24 Stunden wurde PC0000023 zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.0 und einem Höchstpreis von $ 1.0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von PC0000023 liegt bei $ 1.0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 1.0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich PC0000023 im letzten Stunde um 0.00%, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um 0.00% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Tradable Singapore Fintech SSL (PC0000023) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 100.85M$ 100.85M $ 100.85M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 100.85M$ 100.85M $ 100.85M Umlaufangebot 100.85M 100.85M 100.85M Gesamtangebot 100,846,154.0 100,846,154.0 100,846,154.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Tradable Singapore Fintech SSL beträgt $ 100.85M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von PC0000023 liegt bei 100.85M, das Gesamtangebot bei 100846154.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 100.85M.