TQQQ xStock (TQQQX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 110.6 $ 110.6 $ 110.6 24H Tief $ 111.36 $ 111.36 $ 111.36 24H Hoch 24H Tief $ 110.6$ 110.6 $ 110.6 24H Hoch $ 111.36$ 111.36 $ 111.36 Allzeithoch $ 111.4$ 111.4 $ 111.4 Niedrigster Preis $ 82.33$ 82.33 $ 82.33 Preisänderung (1H) -0.01% Preisänderung (1T) +0.02% Preisänderung (7T) +5.89% Preisänderung (7T) +5.89%

Der Echtzeitpreis von TQQQ xStock (TQQQX) beträgt $110.78. In den letzten 24 Stunden wurde TQQQX zwischen einem Tiefstpreis von $ 110.6 und einem Höchstpreis von $ 111.36 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TQQQX liegt bei $ 111.4, der bisherige Tiefstpreis bei $ 82.33.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TQQQX im letzten Stunde um -0.01%, in den letzten 24 Stunden um +0.02% und in den vergangenen 7 Tagen um +5.89% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TQQQ xStock (TQQQX) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 764.67K$ 764.67K $ 764.67K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Umlaufangebot 6.90K 6.90K 6.90K Gesamtangebot 32,362.060232376 32,362.060232376 32,362.060232376

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TQQQ xStock beträgt $ 764.67K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TQQQX liegt bei 6.90K, das Gesamtangebot bei 32362.060232376. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 3.59M.