Tokeo (TOKE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.0122072 $ 0.0122072 $ 0.0122072 24H Tief $ 0.01268093 $ 0.01268093 $ 0.01268093 24H Hoch 24H Tief $ 0.0122072$ 0.0122072 $ 0.0122072 24H Hoch $ 0.01268093$ 0.01268093 $ 0.01268093 Allzeithoch $ 0.081304$ 0.081304 $ 0.081304 Niedrigster Preis $ 0.00745933$ 0.00745933 $ 0.00745933 Preisänderung (1H) +2.29% Preisänderung (1T) +3.59% Preisänderung (7T) -3.28% Preisänderung (7T) -3.28%

Der Echtzeitpreis von Tokeo (TOKE) beträgt $0.01270385. In den letzten 24 Stunden wurde TOKE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.0122072 und einem Höchstpreis von $ 0.01268093 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TOKE liegt bei $ 0.081304, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00745933.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TOKE im letzten Stunde um +2.29%, in den letzten 24 Stunden um +3.59% und in den vergangenen 7 Tagen um -3.28% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Tokeo (TOKE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 675.31K$ 675.31K $ 675.31K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M Umlaufangebot 53.23M 53.23M 53.23M Gesamtangebot 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Tokeo beträgt $ 675.31K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TOKE liegt bei 53.23M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.27M.