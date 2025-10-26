TokenOS AI (TOS) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00019154 $ 0.00019154 $ 0.00019154 24H Tief $ 0.00025089 $ 0.00025089 $ 0.00025089 24H Hoch 24H Tief $ 0.00019154$ 0.00019154 $ 0.00019154 24H Hoch $ 0.00025089$ 0.00025089 $ 0.00025089 Allzeithoch $ 0.00025089$ 0.00025089 $ 0.00025089 Niedrigster Preis $ 0.00008114$ 0.00008114 $ 0.00008114 Preisänderung (1H) +1.36% Preisänderung (1T) +6.66% Preisänderung (7T) +49.24% Preisänderung (7T) +49.24%

Der Echtzeitpreis von TokenOS AI (TOS) beträgt $0.00020472. In den letzten 24 Stunden wurde TOS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00019154 und einem Höchstpreis von $ 0.00025089 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TOS liegt bei $ 0.00025089, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00008114.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TOS im letzten Stunde um +1.36%, in den letzten 24 Stunden um +6.66% und in den vergangenen 7 Tagen um +49.24% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TokenOS AI (TOS) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 205.23K$ 205.23K $ 205.23K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 205.23K$ 205.23K $ 205.23K Umlaufangebot 999.83M 999.83M 999.83M Gesamtangebot 999,829,680.313317 999,829,680.313317 999,829,680.313317

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TokenOS AI beträgt $ 205.23K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TOS liegt bei 999.83M, das Gesamtangebot bei 999829680.313317. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 205.23K.