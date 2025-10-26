Der Echtzeitpreis von TokenOS AI beträgt heute 0.00020472 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TOS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TOS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von TokenOS AI beträgt heute 0.00020472 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TOS-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TOS-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

TokenOS AI Preis (TOS)

1 TOS zu USD Echtzeitpreis:

$0.0002047
$0.0002047$0.0002047
+4.20%1D
TokenOS AI (TOS) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:19:37 (UTC+8)

TokenOS AI (TOS) Preisinformationen (USD)

$ 0.00019154
$ 0.00025089
$ 0.00025089$ 0.00025089
24H Hoch

+1.36%

+6.66%

+49.24%

+49.24%

Der Echtzeitpreis von TokenOS AI (TOS) beträgt $0.00020472. In den letzten 24 Stunden wurde TOS zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00019154 und einem Höchstpreis von $ 0.00025089 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TOS liegt bei $ 0.00025089, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00008114.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TOS im letzten Stunde um +1.36%, in den letzten 24 Stunden um +6.66% und in den vergangenen 7 Tagen um +49.24% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TokenOS AI (TOS) Marktinformationen

--
----

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TokenOS AI beträgt $ 205.23K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TOS liegt bei 999.83M, das Gesamtangebot bei 999829680.313317. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 205.23K.

TokenOS AI (TOS)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von TokenOS AI zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von TokenOS AI zu USD bei $ +0.0002021086.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von TokenOS AI zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von TokenOS AI zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+6.66%
30 Tage$ +0.0002021086+98.72%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist TokenOS AI (TOS)

TokenOS is the world’s most advanced AI-powered Web3 development platform, designed to turn natural language prompts into fully functional, production-ready blockchain applications. From simple tokens and memecoins to complex DeFi protocols, TokenOS automates the creation, deployment, and auditing of smart contracts and dApps with enterprise-grade reliability. By combining advanced language models with blockchain infrastructure, TokenOS removes the barriers of technical expertise, making Web3 development accessible to everyone. With instant deployment, built-in security best practices, and cross-chain support on the roadmap, TokenOS empowers entrepreneurs, developers, and creators to launch tokenized businesses and decentralized applications in seconds.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

TokenOS AI (TOS) Ressource

TokenOS AI-Preisprognose (USD)

Wie viel wird TokenOS AI (TOS) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre TokenOS AI-(TOS)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für TokenOS AI zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die TokenOS AI-Preisprognose an!

TOS zu lokalen Währungen

TokenOS AI (TOS) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von TokenOS AI (TOS) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TOS Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu TokenOS AI (TOS)

Wie viel ist TokenOS AI (TOS) heute wert?
Der Echtzeitpreis von TOS in USD beträgt 0.00020472 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle TOS-zu-USD-Preis?
Der aktuelle TOS-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00020472. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von TokenOS AI?
Die Marktkapitalisierung von TOS beträgt $ 205.23K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von TOS?
Das Umlaufangebot von TOS beträgt 999.83M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TOS?
TOS erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00025089 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TOS?
TOS verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00008114 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von TOS?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TOS beträgt -- USD.
Wird TOS dieses Jahr noch steigen?
TOS könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TOS-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:19:37 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

