TokenClub (TCT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00032722 $ 0.00032722 $ 0.00032722 24H Tief $ 0.00032833 $ 0.00032833 $ 0.00032833 24H Hoch 24H Tief $ 0.00032722$ 0.00032722 $ 0.00032722 24H Hoch $ 0.00032833$ 0.00032833 $ 0.00032833 Allzeithoch $ 0.110162$ 0.110162 $ 0.110162 Niedrigster Preis $ 0.00023584$ 0.00023584 $ 0.00023584 Preisänderung (1H) +0.08% Preisänderung (1T) +0.05% Preisänderung (7T) +1.82% Preisänderung (7T) +1.82%

Der Echtzeitpreis von TokenClub (TCT) beträgt $0.0003278. In den letzten 24 Stunden wurde TCT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00032722 und einem Höchstpreis von $ 0.00032833 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TCT liegt bei $ 0.110162, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00023584.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TCT im letzten Stunde um +0.08%, in den letzten 24 Stunden um +0.05% und in den vergangenen 7 Tagen um +1.82% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TokenClub (TCT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 189.63K$ 189.63K $ 189.63K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 327.61K$ 327.61K $ 327.61K Umlaufangebot 578.82M 578.82M 578.82M Gesamtangebot 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TokenClub beträgt $ 189.63K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TCT liegt bei 578.82M, das Gesamtangebot bei 1000000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 327.61K.