Todin (TDN) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00107608 24H Hoch $ 0.00111464 Allzeithoch $ 0.00443116 Niedrigster Preis $ 0.00060277 Preisänderung (1H) +0.83% Preisänderung (1T) -0.25% Preisänderung (7T) +32.48%

Der Echtzeitpreis von Todin (TDN) beträgt $0.00110953. In den letzten 24 Stunden wurde TDN zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00107608 und einem Höchstpreis von $ 0.00111464 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TDN liegt bei $ 0.00443116, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00060277.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TDN im letzten Stunde um +0.83%, in den letzten 24 Stunden um -0.25% und in den vergangenen 7 Tagen um +32.48% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Todin (TDN) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 150.56K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 887.03K Umlaufangebot 136.17M Gesamtangebot 802,285,308.8540871

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Todin beträgt $ 150.56K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TDN liegt bei 136.17M, das Gesamtangebot bei 802285308.8540871. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 887.03K.