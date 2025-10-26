TIWICAT (TWC) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.10% Preisänderung (1T) -1.98% Preisänderung (7T) +15.63% Preisänderung (7T) +15.63%

Der Echtzeitpreis von TIWICAT (TWC) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde TWC zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TWC liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TWC im letzten Stunde um +0.10%, in den letzten 24 Stunden um -1.98% und in den vergangenen 7 Tagen um +15.63% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TIWICAT (TWC) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Umlaufangebot 912.64T 912.64T 912.64T Gesamtangebot 914,119,275,593,554.6 914,119,275,593,554.6 914,119,275,593,554.6

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TIWICAT beträgt $ 1.03M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TWC liegt bei 912.64T, das Gesamtangebot bei 914119275593554.6. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 1.03M.