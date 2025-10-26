Titan Token (TNT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00139685 24H Hoch $ 0.00141304 Allzeithoch $ 0.00371391 Niedrigster Preis $ 0.0013923 Preisänderung (1H) +0.00% Preisänderung (1T) +0.79% Preisänderung (7T) -4.06%

Der Echtzeitpreis von Titan Token (TNT) beträgt $0.001408. In den letzten 24 Stunden wurde TNT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00139685 und einem Höchstpreis von $ 0.00141304 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TNT liegt bei $ 0.00371391, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.0013923.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TNT im letzten Stunde um +0.00%, in den letzten 24 Stunden um +0.79% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.06% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Titan Token (TNT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 140.80K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 140.80K Umlaufangebot 100.00M Gesamtangebot 100,000,000.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Titan Token beträgt $ 140.80K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TNT liegt bei 100.00M, das Gesamtangebot bei 100000000.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 140.80K.