this is a special memecoin (TISM) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.0022241$ 0.0022241 $ 0.0022241 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.57% Preisänderung (1T) +3.84% Preisänderung (7T) -14.95% Preisänderung (7T) -14.95%

Der Echtzeitpreis von this is a special memecoin (TISM) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde TISM zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TISM liegt bei $ 0.0022241, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TISM im letzten Stunde um +0.57%, in den letzten 24 Stunden um +3.84% und in den vergangenen 7 Tagen um -14.95% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

this is a special memecoin (TISM) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 12.52K$ 12.52K $ 12.52K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 12.52K$ 12.52K $ 12.52K Umlaufangebot 926.76M 926.76M 926.76M Gesamtangebot 926,763,368.347801 926,763,368.347801 926,763,368.347801

Die aktuelle Marktkapitalisierung von this is a special memecoin beträgt $ 12.52K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TISM liegt bei 926.76M, das Gesamtangebot bei 926763368.347801. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 12.52K.