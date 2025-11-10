this coin is so good (GLAZE) Tokenomics

this coin is so good (GLAZE) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu this coin is so good (GLAZE), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 03:30:29 (UTC+8)
USD

this coin is so good (GLAZE) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für this coin is so good (GLAZE), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 8.77K
$ 8.77K$ 8.77K
Gesamtangebot:
$ 999.50M
$ 999.50M$ 999.50M
Umlaufangebot:
$ 999.50M
$ 999.50M$ 999.50M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 8.77K
$ 8.77K$ 8.77K
Allzeithoch:
$ 0.00007722
$ 0.00007722$ 0.00007722
Allzeittief:
$ 0.00000838
$ 0.00000838$ 0.00000838
Aktueller Preis:
$ 0
$ 0$ 0

this coin is so good (GLAZE)-Informationen

Glaze is a community driven memecoin built around the concept of “glazing”, a term in meme culture that refers to overhyping, praising, and fueling attention around a person, place or thing. The project emphasizes humor, internet culture, and organic community engagement rather than complex technical promises, celebrating the viral and entertaining side of the memecoin space and crypto in general.

Offizielle Website:
https://glazethiscoin.fun

this coin is so good (GLAZE) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von this coin is so good (GLAZE) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von GLAZE-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele GLAZE-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von GLAZE verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des GLAZE -Tokens!

GLAZE Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich GLAZE entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose GLAZE kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Warum sollten Sie sich für MEXC entscheiden?

MEXC ist eine der weltweit führenden Kryptobörsen und genießt das Vertrauen von Millionen von Nutzern weltweit. Egal, ob Sie Anfänger oder Profi sind, MEXC ist Ihr einfacher Einstieg in den Kryptobereich.

Über 4,000 Handelspaare auf den Spot- und Futures-Märkten
Schnellste Token-Auflistungen unter den CEXs
Branchenweit die größte Liquidität
Niedrigste Gebühren, unterstützt durch einen 24/7-Kundenservice
100 %+ Transparenz der Token-Reserve für Benutzergelder
Ultraniedrige Einstiegshürden: Krypto kaufen mit nur 1 USDT
mc_how_why_title
Kaufen Sie Krypto mit nur 1 USDT : Ihr einfachster Weg zu Krypto!

Haftungsausschluss

Die Tokenomics-Daten auf dieser Seite stammen aus Quellen Dritter. MEXC übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit. Bitte recherchieren Sie gründlich, bevor Sie investieren.

Bitte lesen und verstehen Sie die Nutzungsvereinbarung und die Datenschutzerklärung