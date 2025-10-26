this coin is so good (GLAZE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001057 $ 0.00001057 $ 0.00001057 24H Tief $ 0.00001122 $ 0.00001122 $ 0.00001122 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001057$ 0.00001057 $ 0.00001057 24H Hoch $ 0.00001122$ 0.00001122 $ 0.00001122 Allzeithoch $ 0.00007722$ 0.00007722 $ 0.00007722 Niedrigster Preis $ 0.00000968$ 0.00000968 $ 0.00000968 Preisänderung (1H) +0.71% Preisänderung (1T) +5.61% Preisänderung (7T) +3.13% Preisänderung (7T) +3.13%

Der Echtzeitpreis von this coin is so good (GLAZE) beträgt $0.00001122. In den letzten 24 Stunden wurde GLAZE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001057 und einem Höchstpreis von $ 0.00001122 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GLAZE liegt bei $ 0.00007722, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000968.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GLAZE im letzten Stunde um +0.71%, in den letzten 24 Stunden um +5.61% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.13% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

this coin is so good (GLAZE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.22K$ 11.22K $ 11.22K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.22K$ 11.22K $ 11.22K Umlaufangebot 999.56M 999.56M 999.56M Gesamtangebot 999,560,084.163714 999,560,084.163714 999,560,084.163714

Die aktuelle Marktkapitalisierung von this coin is so good beträgt $ 11.22K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GLAZE liegt bei 999.56M, das Gesamtangebot bei 999560084.163714. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.22K.