Der Echtzeitpreis von this coin is so good beträgt heute 0.00001122 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GLAZE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GLAZE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von this coin is so good beträgt heute 0.00001122 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum GLAZE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den GLAZE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über GLAZE

GLAZE-Preisinformationen

Offizielle GLAZE-Website

GLAZE-Tokenökonomie

GLAZE-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

this coin is so good Logo

this coin is so good Preis (GLAZE)

Nicht aufgelistet

1 GLAZE zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+5.70%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
this coin is so good (GLAZE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:27:28 (UTC+8)

this coin is so good (GLAZE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00001057
$ 0.00001057$ 0.00001057
24H Tief
$ 0.00001122
$ 0.00001122$ 0.00001122
24H Hoch

$ 0.00001057
$ 0.00001057$ 0.00001057

$ 0.00001122
$ 0.00001122$ 0.00001122

$ 0.00007722
$ 0.00007722$ 0.00007722

$ 0.00000968
$ 0.00000968$ 0.00000968

+0.71%

+5.61%

+3.13%

+3.13%

Der Echtzeitpreis von this coin is so good (GLAZE) beträgt $0.00001122. In den letzten 24 Stunden wurde GLAZE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001057 und einem Höchstpreis von $ 0.00001122 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von GLAZE liegt bei $ 0.00007722, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000968.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich GLAZE im letzten Stunde um +0.71%, in den letzten 24 Stunden um +5.61% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.13% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

this coin is so good (GLAZE) Marktinformationen

$ 11.22K
$ 11.22K$ 11.22K

--
----

$ 11.22K
$ 11.22K$ 11.22K

999.56M
999.56M 999.56M

999,560,084.163714
999,560,084.163714 999,560,084.163714

Die aktuelle Marktkapitalisierung von this coin is so good beträgt $ 11.22K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von GLAZE liegt bei 999.56M, das Gesamtangebot bei 999560084.163714. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.22K.

this coin is so good (GLAZE)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von this coin is so good zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von this coin is so good zu USD bei $ -0.0000014792.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von this coin is so good zu USD bei $ -0.0000091531.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von this coin is so good zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+5.61%
30 Tage$ -0.0000014792-13.18%
60 Tage$ -0.0000091531-81.57%
90 Tage$ 0--

Was ist this coin is so good (GLAZE)

Glaze is a community driven memecoin built around the concept of “glazing”, a term in meme culture that refers to overhyping, praising, and fueling attention around a person, place or thing. The project emphasizes humor, internet culture, and organic community engagement rather than complex technical promises, celebrating the viral and entertaining side of the memecoin space and crypto in general.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

this coin is so good (GLAZE) Ressource

Offizielle Website

this coin is so good-Preisprognose (USD)

Wie viel wird this coin is so good (GLAZE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre this coin is so good-(GLAZE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für this coin is so good zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die this coin is so good-Preisprognose an!

GLAZE zu lokalen Währungen

this coin is so good (GLAZE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von this coin is so good (GLAZE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von GLAZE Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu this coin is so good (GLAZE)

Wie viel ist this coin is so good (GLAZE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von GLAZE in USD beträgt 0.00001122 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle GLAZE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle GLAZE-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00001122. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von this coin is so good?
Die Marktkapitalisierung von GLAZE beträgt $ 11.22K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von GLAZE?
Das Umlaufangebot von GLAZE beträgt 999.56M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von GLAZE?
GLAZE erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00007722 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von GLAZE?
GLAZE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00000968 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von GLAZE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für GLAZE beträgt -- USD.
Wird GLAZE dieses Jahr noch steigen?
GLAZE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die GLAZE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:27:28 (UTC+8)

this coin is so good (GLAZE) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,648.16
$113,648.16$113,648.16

+2.03%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,074.97
$4,074.97$4,074.97

+3.61%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04481
$0.04481$0.04481

-34.67%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.5344
$6.5344$6.5344

-10.99%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.92
$198.92$198.92

+3.66%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,074.97
$4,074.97$4,074.97

+3.61%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,648.16
$113,648.16$113,648.16

+2.03%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.92
$198.92$198.92

+3.66%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6318
$2.6318$2.6318

+1.29%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20246
$0.20246$0.20246

+3.17%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.0897
$0.0897$0.0897

+49.50%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000070
$0.000000000000070$0.000000000000070

-46.96%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.048782
$0.048782$0.048782

-86.06%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

Heroes of Mavia Logo

Heroes of Mavia

MAVIA

$0.13815
$0.13815$0.13815

+79.02%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13685
$0.13685$0.13685

+67.50%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2532
$0.2532$0.2532

+50.00%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.117219
$0.117219$0.117219

+48.46%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.0897
$0.0897$0.0897

+49.50%