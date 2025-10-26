Der Echtzeitpreis von thesis cat beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum QUANT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den QUANT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von thesis cat beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum QUANT-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den QUANT-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:21:48 (UTC+8)

thesis cat (QUANT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00289093
$ 0.00289093$ 0.00289093

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-0.05%

-0.05%

Der Echtzeitpreis von thesis cat (QUANT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde QUANT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von QUANT liegt bei $ 0.00289093, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich QUANT im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -0.05% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

thesis cat (QUANT) Marktinformationen

$ 20.02K
$ 20.02K$ 20.02K

--
----

$ 20.02K
$ 20.02K$ 20.02K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,998,023.0
999,998,023.0 999,998,023.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von thesis cat beträgt $ 20.02K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von QUANT liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999998023.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 20.02K.

thesis cat (QUANT)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von thesis cat zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von thesis cat zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von thesis cat zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von thesis cat zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ 0-16.56%
60 Tage$ 0-13.72%
90 Tage$ 0--

Was ist thesis cat (QUANT)

a real community takeover after dev and grifters did their thing quant told us they will regret hard

thesis is simple: quant is a cat

quant is a memecoin and it's only purpose is to have fun onchain and offchain with it

quant does not have any affiliations with other projects or companies

quant wants higher, carry him with us

sooner or later the world will realize that quant has always been a cat

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

thesis cat (QUANT) Ressource

Offizielle Website

thesis cat-Preisprognose (USD)

Wie viel wird thesis cat (QUANT) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre thesis cat-(QUANT)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für thesis cat zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die thesis cat-Preisprognose an!

QUANT zu lokalen Währungen

thesis cat (QUANT) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von thesis cat (QUANT) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von QUANT Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu thesis cat (QUANT)

Wie viel ist thesis cat (QUANT) heute wert?
Der Echtzeitpreis von QUANT in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle QUANT-zu-USD-Preis?
Der aktuelle QUANT-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von thesis cat?
Die Marktkapitalisierung von QUANT beträgt $ 20.02K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von QUANT?
Das Umlaufangebot von QUANT beträgt 1000.00M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von QUANT?
QUANT erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00289093 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von QUANT?
QUANT verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von QUANT?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für QUANT beträgt -- USD.
Wird QUANT dieses Jahr noch steigen?
QUANT könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die QUANT-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:21:48 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

