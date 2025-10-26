thesis cat (QUANT) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.00289093$ 0.00289093 $ 0.00289093 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -- Preisänderung (7T) -0.05% Preisänderung (7T) -0.05%

Der Echtzeitpreis von thesis cat (QUANT) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde QUANT zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von QUANT liegt bei $ 0.00289093, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich QUANT im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um -0.05% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

thesis cat (QUANT) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 20.02K$ 20.02K $ 20.02K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 20.02K$ 20.02K $ 20.02K Umlaufangebot 1000.00M 1000.00M 1000.00M Gesamtangebot 999,998,023.0 999,998,023.0 999,998,023.0

Die aktuelle Marktkapitalisierung von thesis cat beträgt $ 20.02K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von QUANT liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999998023.0. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 20.02K.