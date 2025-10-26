Der Echtzeitpreis von Thermo Fisher xStock beträgt heute 549.4 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TMOX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TMOX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von Thermo Fisher xStock beträgt heute 549.4 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum TMOX-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den TMOX-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

$549.4
$549.4$549.4
0.00%1D
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator.
USD
Thermo Fisher xStock (TMOX) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:18:59 (UTC+8)

Thermo Fisher xStock (TMOX) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0
$ 0$ 0
24H Tief
$ 0
$ 0$ 0
24H Hoch

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 549.45
$ 549.45$ 549.45

$ 464.51
$ 464.51$ 464.51

--

--

+8.54%

+8.54%

Der Echtzeitpreis von Thermo Fisher xStock (TMOX) beträgt $549.4. In den letzten 24 Stunden wurde TMOX zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von TMOX liegt bei $ 549.45, der bisherige Tiefstpreis bei $ 464.51.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich TMOX im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -- und in den vergangenen 7 Tagen um +8.54% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Thermo Fisher xStock (TMOX) Marktinformationen

$ 179.30K
$ 179.30K$ 179.30K

--
----

$ 11.69M
$ 11.69M$ 11.69M

326.37
326.37 326.37

21,271.404323034
21,271.404323034 21,271.404323034

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Thermo Fisher xStock beträgt $ 179.30K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von TMOX liegt bei 326.37, das Gesamtangebot bei 21271.404323034. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.69M.

Thermo Fisher xStock (TMOX)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von Thermo Fisher xStock zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von Thermo Fisher xStock zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von Thermo Fisher xStock zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von Thermo Fisher xStock zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0--
30 Tage$ 0--
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist Thermo Fisher xStock (TMOX)

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

Thermo Fisher xStock (TMOX) Ressource

Offizielle Website

Thermo Fisher xStock-Preisprognose (USD)

Wie viel wird Thermo Fisher xStock (TMOX) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre Thermo Fisher xStock-(TMOX)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für Thermo Fisher xStock zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die Thermo Fisher xStock-Preisprognose an!

TMOX zu lokalen Währungen

Thermo Fisher xStock (TMOX) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von Thermo Fisher xStock (TMOX) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von TMOX Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu Thermo Fisher xStock (TMOX)

Wie viel ist Thermo Fisher xStock (TMOX) heute wert?
Der Echtzeitpreis von TMOX in USD beträgt 549.4 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle TMOX-zu-USD-Preis?
Der aktuelle TMOX-zu-USD-Preis beträgt $ 549.4. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Thermo Fisher xStock?
Die Marktkapitalisierung von TMOX beträgt $ 179.30K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von TMOX?
Das Umlaufangebot von TMOX beträgt 326.37 USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von TMOX?
TMOX erreichte einen Allzeithochpreis von 549.45 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von TMOX?
TMOX verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 464.51 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von TMOX?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für TMOX beträgt -- USD.
Wird TMOX dieses Jahr noch steigen?
TMOX könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die TMOX-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:18:59 (UTC+8)

Thermo Fisher xStock (TMOX) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

