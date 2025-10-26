Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 24H Tief $ 1.017 $ 1.017 $ 1.017 24H Hoch 24H Tief $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 24H Hoch $ 1.017$ 1.017 $ 1.017 Allzeithoch $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Niedrigster Preis $ 0.906552$ 0.906552 $ 0.906552 Preisänderung (1H) -0.03% Preisänderung (1T) -0.31% Preisänderung (7T) +0.01% Preisänderung (7T) +0.01%

Der Echtzeitpreis von Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) beträgt $1.011. In den letzten 24 Stunden wurde THBILL zwischen einem Tiefstpreis von $ 1.007 und einem Höchstpreis von $ 1.017 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von THBILL liegt bei $ 1.11, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.906552.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich THBILL im letzten Stunde um -0.03%, in den letzten 24 Stunden um -0.31% und in den vergangenen 7 Tagen um +0.01% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

Theo Short Duration US Treasury Fund (THBILL) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 132.26M$ 132.26M $ 132.26M Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 132.26M$ 132.26M $ 132.26M Umlaufangebot 130.44M 130.44M 130.44M Gesamtangebot 130,443,831.686007 130,443,831.686007 130,443,831.686007

Die aktuelle Marktkapitalisierung von Theo Short Duration US Treasury Fund beträgt $ 132.26M bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von THBILL liegt bei 130.44M, das Gesamtangebot bei 130443831.686007. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 132.26M.