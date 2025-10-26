TheDip (THEDIP) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001239
24H Tief $ 0.00001239
24H Hoch $ 0.00001239
Allzeithoch $ 0.00009142
Niedrigster Preis $ 0.00001124
Preisänderung (1H) --
Preisänderung (1T) 0.00%
Preisänderung (7T) +4.26%

Der Echtzeitpreis von TheDip (THEDIP) beträgt $0.00001239. In den letzten 24 Stunden wurde THEDIP zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001239 und einem Höchstpreis von $ 0.00001239 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von THEDIP liegt bei $ 0.00009142, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001124.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich THEDIP im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um 0.00% und in den vergangenen 7 Tagen um +4.26% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

TheDip (THEDIP) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 12.39K
Volumen (24H) --
Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 12.39K
Umlaufangebot 1000.00M
Gesamtangebot 999,998,330.178054

Die aktuelle Marktkapitalisierung von TheDip beträgt $ 12.39K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von THEDIP liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999998330.178054. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 12.39K.