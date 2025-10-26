The Wizard of Buyback (WIZB) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00000955 24H Hoch $ 0.00001016 Allzeithoch $ 0.00113077 Niedrigster Preis $ 0.00000894 Preisänderung (1H) -0.50% Preisänderung (1T) +0.41% Preisänderung (7T) +3.09%

Der Echtzeitpreis von The Wizard of Buyback (WIZB) beträgt $0.00001004. In den letzten 24 Stunden wurde WIZB zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000955 und einem Höchstpreis von $ 0.00001016 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WIZB liegt bei $ 0.00113077, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000894.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WIZB im letzten Stunde um -0.50%, in den letzten 24 Stunden um +0.41% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.09% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

The Wizard of Buyback (WIZB) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 10.03K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 10.03K Umlaufangebot 999.53M Gesamtangebot 999,533,447.360777

Die aktuelle Marktkapitalisierung von The Wizard of Buyback beträgt $ 10.03K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WIZB liegt bei 999.53M, das Gesamtangebot bei 999533447.360777. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.03K.