Der Echtzeitpreis von The Wizard of Buyback beträgt heute 0.00001004 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum WIZB-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den WIZB-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

The Wizard of Buyback Preis (WIZB)

1 WIZB zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+1.20%1D
USD
The Wizard of Buyback (WIZB) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 22:26:54 (UTC+8)

The Wizard of Buyback (WIZB) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

-0.50%

+0.41%

+3.09%

+3.09%

Der Echtzeitpreis von The Wizard of Buyback (WIZB) beträgt $0.00001004. In den letzten 24 Stunden wurde WIZB zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00000955 und einem Höchstpreis von $ 0.00001016 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von WIZB liegt bei $ 0.00113077, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00000894.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich WIZB im letzten Stunde um -0.50%, in den letzten 24 Stunden um +0.41% und in den vergangenen 7 Tagen um +3.09% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

The Wizard of Buyback (WIZB) Marktinformationen

--
----

Die aktuelle Marktkapitalisierung von The Wizard of Buyback beträgt $ 10.03K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von WIZB liegt bei 999.53M, das Gesamtangebot bei 999533447.360777. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 10.03K.

The Wizard of Buyback (WIZB)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von The Wizard of Buyback zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von The Wizard of Buyback zu USD bei $ -0.0000037231.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von The Wizard of Buyback zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von The Wizard of Buyback zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+0.41%
30 Tage$ -0.0000037231-37.08%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist The Wizard of Buyback (WIZB)

The first experimental stream token fully dedicated to buybacks.

Designed to throw gas to the fire...

No greedy devs, no rugs & no farming

Just good tokenomics and some magic.

90% Buyback 10% Fee

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

The Wizard of Buyback (WIZB) Ressource

Offizielle Website

The Wizard of Buyback-Preisprognose (USD)

Wie viel wird The Wizard of Buyback (WIZB) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre The Wizard of Buyback-(WIZB)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für The Wizard of Buyback zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die The Wizard of Buyback-Preisprognose an!

WIZB zu lokalen Währungen

The Wizard of Buyback (WIZB) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von The Wizard of Buyback (WIZB) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von WIZB Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu The Wizard of Buyback (WIZB)

Wie viel ist The Wizard of Buyback (WIZB) heute wert?
Der Echtzeitpreis von WIZB in USD beträgt 0.00001004 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle WIZB-zu-USD-Preis?
Der aktuelle WIZB-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00001004. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von The Wizard of Buyback?
Die Marktkapitalisierung von WIZB beträgt $ 10.03K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von WIZB?
Das Umlaufangebot von WIZB beträgt 999.53M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von WIZB?
WIZB erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00113077 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von WIZB?
WIZB verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00000894 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von WIZB?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für WIZB beträgt -- USD.
Wird WIZB dieses Jahr noch steigen?
WIZB könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die WIZB-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
The Wizard of Buyback (WIZB) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

