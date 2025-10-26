The Surfing Frenchie (DALE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00015582 $ 0.00016852 24H Tief $ 0.00015582 24H Hoch $ 0.00016852 Allzeithoch $ 0.00162335 Niedrigster Preis $ 0.00014804 Preisänderung (1H) +0.71% Preisänderung (1T) +2.88% Preisänderung (7T) -14.74%

Der Echtzeitpreis von The Surfing Frenchie (DALE) beträgt $0.00016299. In den letzten 24 Stunden wurde DALE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00015582 und einem Höchstpreis von $ 0.00016852 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DALE liegt bei $ 0.00162335, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00014804.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DALE im letzten Stunde um +0.71%, in den letzten 24 Stunden um +2.88% und in den vergangenen 7 Tagen um -14.74% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

The Surfing Frenchie (DALE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 163.64K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 163.64K Umlaufangebot 998.77M Gesamtangebot 998,770,545.497261

Die aktuelle Marktkapitalisierung von The Surfing Frenchie beträgt $ 163.64K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DALE liegt bei 998.77M, das Gesamtangebot bei 998770545.497261. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 163.64K.