Der Echtzeitpreis von The Surfing Frenchie beträgt heute 0.00016299 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum DALE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den DALE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über DALE

DALE-Preisinformationen

Offizielle DALE-Website

DALE-Tokenökonomie

DALE-Preisprognose

The Surfing Frenchie Logo

The Surfing Frenchie Preis (DALE)

1 DALE zu USD Echtzeitpreis:

$0.00016378
$0.00016378$0.00016378
+3.00%1D
The Surfing Frenchie (DALE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:18:52 (UTC+8)

The Surfing Frenchie (DALE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00015582
$ 0.00015582$ 0.00015582
24H Tief
$ 0.00016852
$ 0.00016852$ 0.00016852
24H Hoch

$ 0.00015582
$ 0.00015582$ 0.00015582

$ 0.00016852
$ 0.00016852$ 0.00016852

$ 0.00162335
$ 0.00162335$ 0.00162335

$ 0.00014804
$ 0.00014804$ 0.00014804

+0.71%

+2.88%

-14.74%

-14.74%

Der Echtzeitpreis von The Surfing Frenchie (DALE) beträgt $0.00016299. In den letzten 24 Stunden wurde DALE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00015582 und einem Höchstpreis von $ 0.00016852 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DALE liegt bei $ 0.00162335, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00014804.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DALE im letzten Stunde um +0.71%, in den letzten 24 Stunden um +2.88% und in den vergangenen 7 Tagen um -14.74% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

The Surfing Frenchie (DALE) Marktinformationen

$ 163.64K
$ 163.64K$ 163.64K

--
----

$ 163.64K
$ 163.64K$ 163.64K

998.77M
998.77M 998.77M

998,770,545.497261
998,770,545.497261 998,770,545.497261

Die aktuelle Marktkapitalisierung von The Surfing Frenchie beträgt $ 163.64K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DALE liegt bei 998.77M, das Gesamtangebot bei 998770545.497261. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 163.64K.

The Surfing Frenchie (DALE)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von The Surfing Frenchie zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von The Surfing Frenchie zu USD bei $ -0.0000610663.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von The Surfing Frenchie zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von The Surfing Frenchie zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+2.88%
30 Tage$ -0.0000610663-37.46%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist The Surfing Frenchie (DALE)

Dale is a Surfing French Bulldog featured in Disney's live-action Lilo & Stitch. The $Dale token was launched by Greg Dutcher, Dale's owner, and Dale continues to produce content across social media as he surfs and skates around Hawaii. Dale is the only Disney-featured animal with a token, and his goal is to grow Bonk's holder base and audience through his socials and event participation. Dale's team's goal is to share Dale's joy with as many people as possible.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt.

The Surfing Frenchie (DALE) Ressource

Offizielle Website

The Surfing Frenchie-Preisprognose (USD)

Wie viel wird The Surfing Frenchie (DALE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre The Surfing Frenchie-(DALE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für The Surfing Frenchie zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die The Surfing Frenchie-Preisprognose an!

DALE zu lokalen Währungen

The Surfing Frenchie (DALE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von The Surfing Frenchie (DALE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von DALE Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu The Surfing Frenchie (DALE)

Wie viel ist The Surfing Frenchie (DALE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von DALE in USD beträgt 0.00016299 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle DALE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle DALE-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00016299. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von The Surfing Frenchie?
Die Marktkapitalisierung von DALE beträgt $ 163.64K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von DALE?
Das Umlaufangebot von DALE beträgt 998.77M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von DALE?
DALE erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00162335 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von DALE?
DALE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00014804 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von DALE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für DALE beträgt -- USD.
Wird DALE dieses Jahr noch steigen?
DALE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die DALE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 20:18:52 (UTC+8)

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

