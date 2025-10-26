THE SUBSTANCE (DOSE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.0010989$ 0.0010989 $ 0.0010989 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) +4.04% Preisänderung (7T) -4.71% Preisänderung (7T) -4.71%

Der Echtzeitpreis von THE SUBSTANCE (DOSE) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde DOSE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von DOSE liegt bei $ 0.0010989, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich DOSE im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um +4.04% und in den vergangenen 7 Tagen um -4.71% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

THE SUBSTANCE (DOSE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 81.90K$ 81.90K $ 81.90K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 81.90K$ 81.90K $ 81.90K Umlaufangebot 1000.00M 1000.00M 1000.00M Gesamtangebot 999,999,686.255456 999,999,686.255456 999,999,686.255456

Die aktuelle Marktkapitalisierung von THE SUBSTANCE beträgt $ 81.90K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von DOSE liegt bei 1000.00M, das Gesamtangebot bei 999999686.255456. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 81.90K.