the sexiest number (69) Tokenomics

Entdecken Sie wichtige Erkenntnisse zu the sexiest number (69), einschließlich Token-Angebot, Vertriebsmodell und Echtzeit-Marktdaten.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-11-10 02:45:24 (UTC+8)
USD

the sexiest number (69) Tokenomics & Preisanalyse

Entdecken Sie wichtige Tokenomics- und Preisdaten für the sexiest number (69), einschließlich Marktkapitalisierung, Angebotsdetails, FDV und Preisverlauf. Verstehen Sie den aktuellen Wert und die Marktposition des Tokens auf einen Blick.

Marktkapitalisierung:
$ 9.09K
$ 9.09K
Gesamtangebot:
$ 999.97M
$ 999.97M
Umlaufangebot:
$ 999.97M
$ 999.97M
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
$ 9.09K
$ 9.09K
Allzeithoch:
$ 0
$ 0
Allzeittief:
$ 0
$ 0
Aktueller Preis:
$ 0
$ 0

the sexiest number (69)-Informationen

its a meme coing so it will just have the function of being fun. we took it over now we have a cto and this will be really great. We already have whales that are jumping into it and we plan to see how far we can take it as a small group. we are really happy and excited to get this rolling and start pushing this out. everyone loves a good 69. make sure you check out our x we are really active over thereshould be a great fun time.

Offizielle Website:
https://x.com/i/communities/1969224758358155682

the sexiest number (69) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle

Das Verständnis der Tokenomics von the sexiest number (69) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.

Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:

Gesamtangebot:

Die maximale Anzahl von 69-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.

Umlaufangebot:

Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.

Maximales Angebot:

Die Obergrenze dafür, wie viele 69-Token insgesamt existieren können.

FDV (vollständig verwässerte Bewertung):

Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.

Inflationsrate:

Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.

Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?

Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.

Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.

Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.

Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.

Nachdem Sie nun die Tokenomics von 69 verstehen, erkunden Sie den Live-Preis des 69 -Tokens!

69 Preisprognose

Möchten Sie wissen, wohin sich 69 entwickeln könnte? Unsere Seite zur Preisprognose 69 kombiniert Marktstimmung, historische Trends und technische Indikatoren, um einen zukunftsorientierten Ausblick zu bieten.

Kaufen Sie Krypto mit nur 1 USDT : Ihr einfachster Weg zu Krypto!

