the sexiest number (69) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0.00001178 $ 0.00001178 $ 0.00001178 24H Tief $ 0.00001217 $ 0.00001217 $ 0.00001217 24H Hoch 24H Tief $ 0.00001178$ 0.00001178 $ 0.00001178 24H Hoch $ 0.00001217$ 0.00001217 $ 0.00001217 Allzeithoch $ 0.0001629$ 0.0001629 $ 0.0001629 Niedrigster Preis $ 0.00001178$ 0.00001178 $ 0.00001178 Preisänderung (1H) -- Preisänderung (1T) -1.52% Preisänderung (7T) -8.62% Preisänderung (7T) -8.62%

Der Echtzeitpreis von the sexiest number (69) beträgt $0.00001198. In den letzten 24 Stunden wurde 69 zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00001178 und einem Höchstpreis von $ 0.00001217 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von 69 liegt bei $ 0.0001629, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00001178.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich 69 im letzten Stunde um --, in den letzten 24 Stunden um -1.52% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.62% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

the sexiest number (69) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 11.98K$ 11.98K $ 11.98K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 11.98K$ 11.98K $ 11.98K Umlaufangebot 999.97M 999.97M 999.97M Gesamtangebot 999,968,095.086465 999,968,095.086465 999,968,095.086465

Die aktuelle Marktkapitalisierung von the sexiest number beträgt $ 11.98K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von 69 liegt bei 999.97M, das Gesamtangebot bei 999968095.086465. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 11.98K.