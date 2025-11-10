The Right Wing (RIGHT) Tokenomics
The Right Wing (TRW) is more than just a token — it's a symbol of resistance against ideological extremism and a stand for common sense, individual liberty, and time-tested values. Built on the principles of free speech, economic freedom, and personal responsibility, TRW empowers a decentralized community that champions logic over dogma and reality over rhetoric.
In an era dominated by censorship and cultural overreach, The Right Wing token aims to fund, support, and grow platforms, creators, and technologies that resist groupthink and promote open dialogue. Whether you're pushing back against digital authoritarianism or investing in a future rooted in sovereignty and truth, TRW is your currency of conviction.
Stand your ground. Join the resistance. Power the Right.
The Right Wing (RIGHT) Tokenomics: Wichtige Kennzahlen erklärt und Anwendungsfälle
Das Verständnis der Tokenomics von The Right Wing (RIGHT) ist für die Analyse seines langfristigen Werts, seiner Nachhaltigkeit und seines Potenzials von entscheidender Bedeutung.
Wichtige Kennzahlen und ihre Berechnung:
Gesamtangebot:
Die maximale Anzahl von RIGHT-Token, die jemals erstellt wurden oder werden.
Umlaufangebot:
Die Anzahl der Token, die derzeit auf dem Markt und in öffentlicher Hand verfügbar sind.
Maximales Angebot:
Die Obergrenze dafür, wie viele RIGHT-Token insgesamt existieren können.
FDV (vollständig verwässerte Bewertung):
Berechnet als aktueller Preis x maximales Angebot, was eine Prognose der gesamten Marktkapitalisierung ergibt, wenn alle Token im Umlauf sind.
Inflationsrate:
Gibt an, wie schnell neue Token eingeführt werden, was sich auf die Knappheit und die langfristige Preisentwicklung auswirkt.
Warum sind diese Kennzahlen für Händler wichtig?
Hohes zirkulierendes Angebot = höhere Liquidität.
Begrenztes maximales Angebot + niedrige Inflation = Potenzial für langfristige Preissteigerung.
Transparente Token-Verteilung = mehr Vertrauen in das Projekt und geringeres Risiko einer zentralen Kontrolle.
Hoher FDV bei niedriger aktueller Marktkapitalisierung = mögliche Überbewertungssignale.
