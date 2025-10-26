Der Echtzeitpreis von The Orange Era beträgt heute 0.00005332 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ORANGE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ORANGE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von The Orange Era beträgt heute 0.00005332 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ORANGE-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ORANGE-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

Mehr über ORANGE

ORANGE-Preisinformationen

Offizielle ORANGE-Website

ORANGE-Tokenökonomie

ORANGE-Preisprognose

Earn

Airdrop+

Nachrichten

Blog

Learn

The Orange Era Logo

The Orange Era Preis (ORANGE)

Nicht aufgelistet

1 ORANGE zu USD Echtzeitpreis:

--
----
+1.30%1D
mexc
Diese Token-Daten stammen von Drittanbietern. MEXC fungiert ausschließlich als Informationsaggregator. Entdecken Sie weitere aufgelistete Token auf dem MEXC Spot-Markt!
USD
The Orange Era (ORANGE) Echtzeit-Preis-Diagramm
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:21:10 (UTC+8)

The Orange Era (ORANGE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
$ 0.00005168
$ 0.00005168$ 0.00005168
24H Tief
$ 0.00005424
$ 0.00005424$ 0.00005424
24H Hoch

$ 0.00005168
$ 0.00005168$ 0.00005168

$ 0.00005424
$ 0.00005424$ 0.00005424

$ 0.00484745
$ 0.00484745$ 0.00484745

$ 0.00004588
$ 0.00004588$ 0.00004588

-0.69%

+1.37%

+7.05%

+7.05%

Der Echtzeitpreis von The Orange Era (ORANGE) beträgt $0.00005332. In den letzten 24 Stunden wurde ORANGE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00005168 und einem Höchstpreis von $ 0.00005424 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ORANGE liegt bei $ 0.00484745, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00004588.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ORANGE im letzten Stunde um -0.69%, in den letzten 24 Stunden um +1.37% und in den vergangenen 7 Tagen um +7.05% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

The Orange Era (ORANGE) Marktinformationen

$ 53.30K
$ 53.30K$ 53.30K

--
----

$ 53.30K
$ 53.30K$ 53.30K

999.63M
999.63M 999.63M

999,633,645.562783
999,633,645.562783 999,633,645.562783

Die aktuelle Marktkapitalisierung von The Orange Era beträgt $ 53.30K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ORANGE liegt bei 999.63M, das Gesamtangebot bei 999633645.562783. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 53.30K.

The Orange Era (ORANGE)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von The Orange Era zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von The Orange Era zu USD bei $ -0.0000325422.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von The Orange Era zu USD bei $ -0.0000462325.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von The Orange Era zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+1.37%
30 Tage$ -0.0000325422-61.03%
60 Tage$ -0.0000462325-86.70%
90 Tage$ 0--

Was ist The Orange Era (ORANGE)

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

The Orange Era (ORANGE) Ressource

Offizielle Website

The Orange Era-Preisprognose (USD)

Wie viel wird The Orange Era (ORANGE) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre The Orange Era-(ORANGE)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für The Orange Era zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die The Orange Era-Preisprognose an!

ORANGE zu lokalen Währungen

The Orange Era (ORANGE) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von The Orange Era (ORANGE) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ORANGE Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu The Orange Era (ORANGE)

Wie viel ist The Orange Era (ORANGE) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ORANGE in USD beträgt 0.00005332 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ORANGE-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ORANGE-zu-USD-Preis beträgt $ 0.00005332. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von The Orange Era?
Die Marktkapitalisierung von ORANGE beträgt $ 53.30K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ORANGE?
Das Umlaufangebot von ORANGE beträgt 999.63M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ORANGE?
ORANGE erreichte einen Allzeithochpreis von 0.00484745 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ORANGE?
ORANGE verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0.00004588 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ORANGE?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ORANGE beträgt -- USD.
Wird ORANGE dieses Jahr noch steigen?
ORANGE könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ORANGE-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
Seite zuletzt aktualisiert: 2025-10-26 21:21:10 (UTC+8)

The Orange Era (ORANGE) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

Kryptowährungenspreise unterliegen hohen Marktrisiken und Preisvolatilitäten. Sie sollten in Projekte und Produkte investieren, mit denen Sie vertraut sind und die damit verbundenen Risiken verstehen. Sie sollten Ihre Investitionserfahrung, Ihre finanzielle Situation, Ihre Anlageziele und Ihre Risikotoleranz sorgfältig abwägen und einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, bevor Sie eine Anlage tätigen. Dieses Material darf nicht als Finanzberatung ausgelegt werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Der Wert Ihrer Anlage kann sowohl steigen als auch fallen, und es kann sein, dass Sie den von Ihnen investierten Betrag nicht zurückerhalten. Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Anlageentscheidungen. MEXC haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden könnten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen und Risikohinweisen. Bitte beachten Sie auch, dass die hier präsentierten Daten zu den oben genannten Kryptowährungen (wie z.B. der aktuelle Echtzeit-Kurs) auf Quellen von Dritten beruhen. Sie werden Ihnen auf einer "wie besehen"-Basis und nur zu Informationszwecken präsentiert, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie. Links, die zu Websites Dritter führen, unterliegen ebenfalls nicht der Kontrolle von MEXC. MEXC ist nicht verantwortlich für die Zuverlässigkeit und Richtigkeit solcher Websites Dritter und deren Inhalte.

HOT

Aktuell im Trend liegende Kryptowährungen, die große Marktaufmerksamkeit auf sich ziehen

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,532.76
$113,532.76$113,532.76

+1.92%

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,073.90
$4,073.90$4,073.90

+3.59%

Ping Logo

Ping

PING

$0.04899
$0.04899$0.04899

-28.58%

ChainOpera AI Logo

ChainOpera AI

COAI

$6.5392
$6.5392$6.5392

-10.92%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.03
$198.03$198.03

+3.19%

TOP-Volumen

Die Kryptowährungen mit dem höchsten Handelsvolumen

Ethereum Logo

Ethereum

ETH

$4,073.90
$4,073.90$4,073.90

+3.59%

Bitcoin Logo

Bitcoin

BTC

$113,532.76
$113,532.76$113,532.76

+1.92%

XRP Logo

XRP

XRP

$2.6468
$2.6468$2.6468

+1.87%

Solana Logo

Solana

SOL

$198.03
$198.03$198.03

+3.19%

DOGE Logo

DOGE

DOGE

$0.20216
$0.20216$0.20216

+3.02%

Neulich hinzugefügt

Kürzlich aufgelistete Kryptowährungen, die zum Handeln verfügbar sind

SNAPX Logo

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol Logo

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.1450
$0.1450$0.1450

+141.66%

SILVER Logo

SILVER

SILVER

$0.000000000000084
$0.000000000000084$0.000000000000084

-36.36%

AstroVerse Logo

AstroVerse

ASTRO

$0.052609
$0.052609$0.052609

-84.96%

Top Gainers

Die größten Krypto‑Anstiege des Tages

DramaBits Logo

DramaBits

DRAMA

$0.1450
$0.1450$0.1450

+141.66%

PIVX Logo

PIVX

PIVX

$0.2913
$0.2913$0.2913

+72.57%

SEDA Logo

SEDA

SEDA

$0.13892
$0.13892$0.13892

+70.03%

Saros Logo

Saros

SAROS

$0.120192
$0.120192$0.120192

+52.23%

CYGNUS Logo

CYGNUS

CGN

$0.005353
$0.005353$0.005353

+25.65%