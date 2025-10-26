The Orange Era (ORANGE) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: 24H Tief $ 0.00005168 24H Hoch $ 0.00005424 Allzeithoch $ 0.00484745 Niedrigster Preis $ 0.00004588 Preisänderung (1H) -0.69% Preisänderung (1T) +1.37% Preisänderung (7T) +7.05%

Der Echtzeitpreis von The Orange Era (ORANGE) beträgt $0.00005332. In den letzten 24 Stunden wurde ORANGE zwischen einem Tiefstpreis von $ 0.00005168 und einem Höchstpreis von $ 0.00005424 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ORANGE liegt bei $ 0.00484745, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.00004588.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ORANGE im letzten Stunde um -0.69%, in den letzten 24 Stunden um +1.37% und in den vergangenen 7 Tagen um +7.05% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

The Orange Era (ORANGE) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 53.30K Volumen (24H) -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 53.30K Umlaufangebot 999.63M Gesamtangebot 999,633,645.562783

Die aktuelle Marktkapitalisierung von The Orange Era beträgt $ 53.30K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ORANGE liegt bei 999.63M, das Gesamtangebot bei 999633645.562783. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 53.30K.