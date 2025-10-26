Der Echtzeitpreis von The Odor beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ODOR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ODOR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.Der Echtzeitpreis von The Odor beträgt heute 0 USD. Verfolgen Sie Echtzeit-Updates zum ODOR-zu-USD-Preis, Live-Charts, Marktkapitalisierung, 24-Stunden-Handelsvolumen und mehr. Entdecken Sie den ODOR-Preistrend jetzt ganz einfach auf MEXC.

The Odor Preis (ODOR)

1 ODOR zu USD Echtzeitpreis:

$0.00018462
$0.00018462
+5.10%1D
The Odor (ODOR) Echtzeit-Preis-Diagramm
The Odor (ODOR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung:
24H Tief
24H Hoch

+0.88%

+5.19%

-8.32%

-8.32%

Der Echtzeitpreis von The Odor (ODOR) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde ODOR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ODOR liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ODOR im letzten Stunde um +0.88%, in den letzten 24 Stunden um +5.19% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

The Odor (ODOR) Marktinformationen

Die aktuelle Marktkapitalisierung von The Odor beträgt $ 90.30K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ODOR liegt bei 489.13M, das Gesamtangebot bei 840458468.6993265. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 155.16K.

The Odor (ODOR)-Preisverlauf USD

Im Tagesverlauf liegt die Preisänderung von The Odor zu USD bei $ 0.
In den letzten 30 Tagen liegt die Preisänderung von The Odor zu USD bei $ 0.
In den letzten 60 Tagen liegt die Preisänderung von The Odor zu USD bei $ 0.
In den letzten 90 Tagen liegt die Preisänderung von The Odor zu USD bei $ 0.

ZeitraumVeränderung (USD)Veränderung (%)
Heute$ 0+5.19%
30 Tage$ 0+94.10%
60 Tage$ 0--
90 Tage$ 0--

Was ist The Odor (ODOR)

Crypto isn’t a market, it’s a busted sewage main. $ODOR crawled out of the pipe to tag every scam with a stink you can’t wash away. He doesn’t save the market. He haunts it, and the fouler it gets, the stronger he grows.

More than a meme, $ODOR is resistance in its rawest form. Every rug, every extraction, every foul trick leaves a trail, and $ODOR clings to it like splooge on a bath towel. The stench exposes what charts and promises try to hide.

Holders are the nose-blind cultists of decay, laughing while others gag. Scams fade. Liquidity dries. But the smell lingers. The cult grows. $ODOR remains.

MEXC ist die führende Kryptowährungsbörse, der weltweit über 10 Millionen Nutzer vertrauen. Sie ist bekannt für die größte Token-Auswahl, die schnellsten Token-Auflistungen und die niedrigsten Handelsgebühren auf dem Markt. Werden Sie jetzt Mitglied bei MEXC und profitieren Sie von erstklassiger Liquidität und den wettbewerbsfähigsten Gebühren auf dem Markt!

The Odor (ODOR) Ressource

Offizielle Website

The Odor-Preisprognose (USD)

Wie viel wird The Odor (ODOR) morgen, nächste Woche oder nächsten Monat in USD wert sein? Welchen Wert könnten Ihre The Odor-(ODOR)-Vermögenswerte im Jahr 2025, 2026, 2027, 2028 – oder sogar in 10 oder 20 Jahren – haben? Nutzen Sie unser Preisprognosetool, um sowohl kurzfristige als auch langfristige Prognosen für The Odor zu erkunden.

Sehen Sie sich jetzt die The Odor-Preisprognose an!

ODOR zu lokalen Währungen

The Odor (ODOR) Tokenomics

Das Verständnis der Tokenomics von The Odor (ODOR) kann tiefere Einblicke in dessen langfristigen Wert und Wachstumspotenzial geben. Von der Token-Verteilung bis hin zur Verwaltung des Angebots offenbart die Tokenomics die Kernstruktur der Wirtschaft eines Projekts. Erfahren Sie jetzt mehr über die umfassende Tokenomics von ODOR Token!

Andere fragen auch: Weitere Fragen zu The Odor (ODOR)

Wie viel ist The Odor (ODOR) heute wert?
Der Echtzeitpreis von ODOR in USD beträgt 0 USD und wird in Echtzeit mit den neuesten Marktdaten aktualisiert.
Was ist der aktuelle ODOR-zu-USD-Preis?
Der aktuelle ODOR-zu-USD-Preis beträgt $ 0. Nutzen Sie den MEXC-Konvertierer für eine genaue Token-Konvertierung.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von The Odor?
Die Marktkapitalisierung von ODOR beträgt $ 90.30K USD. Marktkapitalisierung = aktueller Preis × Umlaufangebot. Sie gibt den gesamten Marktwert und die Platzierung des Tokens an.
Wie hoch ist das Umlaufangebot von ODOR?
Das Umlaufangebot von ODOR beträgt 489.13M USD.
Wie hoch war der Allzeithochpreis (ATH) von ODOR?
ODOR erreichte einen Allzeithochpreis von 0 USD.
Wie hoch war der Allzeittiefpreis (ATL) von ODOR?
ODOR verzeichnete einen Allzeittiefpreis von 0 USD.
Wie hoch ist das Handelsvolumen von ODOR?
Das Live-24-Stunden-Handelsvolumen für ODOR beträgt -- USD.
Wird ODOR dieses Jahr noch steigen?
ODOR könnte dieses Jahr weiter steigen – abhängig von den Marktbedingungen und der Entwicklung des Projekts. Sehen Sie sich die ODOR-Preisprognose für eine detailliertere Analyse an.
The Odor (ODOR) – Wichtige Branchen‑Updates

Zeit (UTC+8)ArtInformation
10-25 15:47:08Branchen-Updates
Daten: Adressen mit zwischen 100 und 10.000 ETH haben in der vergangenen Woche 218.000 ETH angesammelt
10-25 13:34:16Branchen-Updates
x402 Protocol wöchentliche Transaktionen steigen um 492,63% im Wochenvergleich
10-25 06:10:28Branchen-Updates
Daten: Die Anzahl der Bitcoin, die nach mehr als 7 Jahren Inaktivität wieder aktiv werden, hat in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreicht
10-24 21:49:00Branchen-Updates
Einige Token im Base-Ökosystem beginnen zu steigen, wobei PING, CLANKER und VIRTUAL die meiste Aufmerksamkeit gewinnen
10-23 22:32:48Branchen-Updates
Krypto-Angstindex steigt auf 27, Markt wechselt von "extremer Angst" zu "Angst"
10-23 15:34:02Branchen-Updates
Aktuelle Finanzierungsraten der Mainstream-Kryptobörsen (CEX und DEX) deuten auf eine stärkere Baisse bei Altcoins hin, während die Bitcoin-Raten wieder auf ein neutrales Niveau zurückgekehrt sind

Haftungsausschluss

