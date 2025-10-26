The Odor (ODOR) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0$ 0 $ 0 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.88% Preisänderung (1T) +5.19% Preisänderung (7T) -8.32% Preisänderung (7T) -8.32%

Der Echtzeitpreis von The Odor (ODOR) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde ODOR zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von ODOR liegt bei $ 0, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich ODOR im letzten Stunde um +0.88%, in den letzten 24 Stunden um +5.19% und in den vergangenen 7 Tagen um -8.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

The Odor (ODOR) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 90.30K$ 90.30K $ 90.30K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 155.16K$ 155.16K $ 155.16K Umlaufangebot 489.13M 489.13M 489.13M Gesamtangebot 840,458,468.6993265 840,458,468.6993265 840,458,468.6993265

Die aktuelle Marktkapitalisierung von The Odor beträgt $ 90.30K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von ODOR liegt bei 489.13M, das Gesamtangebot bei 840458468.6993265. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 155.16K.