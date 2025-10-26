the most watched egg (EGG) Preisinformationen (USD)

24-Stunden-Preisspannenschwankung: $ 0 $ 0 $ 0 24H Tief $ 0 $ 0 $ 0 24H Hoch 24H Tief $ 0$ 0 $ 0 24H Hoch $ 0$ 0 $ 0 Allzeithoch $ 0.0012292$ 0.0012292 $ 0.0012292 Niedrigster Preis $ 0$ 0 $ 0 Preisänderung (1H) +0.37% Preisänderung (1T) +0.92% Preisänderung (7T) -35.32% Preisänderung (7T) -35.32%

Der Echtzeitpreis von the most watched egg (EGG) beträgt --. In den letzten 24 Stunden wurde EGG zwischen einem Tiefstpreis von $ 0 und einem Höchstpreis von $ 0 gehandelt, was auf eine aktive Marktvolatilität hinweist. Der bisherige Höchstpreis von EGG liegt bei $ 0.0012292, der bisherige Tiefstpreis bei $ 0.

In Bezug auf die kurzfristige Performance hat sich EGG im letzten Stunde um +0.37%, in den letzten 24 Stunden um +0.92% und in den vergangenen 7 Tagen um -35.32% verändert. Dies bietet Ihnen einen schnellen Überblick über die aktuellen Preistrends und Marktdynamiken auf MEXC.

the most watched egg (EGG) Marktinformationen

Marktkapitalisierung $ 14.28K$ 14.28K $ 14.28K Volumen (24H) ---- -- Vollständig verwässerte Marktkapitalisierung $ 14.28K$ 14.28K $ 14.28K Umlaufangebot 969.84M 969.84M 969.84M Gesamtangebot 969,839,400.367011 969,839,400.367011 969,839,400.367011

Die aktuelle Marktkapitalisierung von the most watched egg beträgt $ 14.28K bei einem 24-Stunden-Handelsvolumen von --. Das Umlaufangebot von EGG liegt bei 969.84M, das Gesamtangebot bei 969839400.367011. Die vollständig verwässerte Bewertung (FDV) beträgt $ 14.28K.